「今年の結果を見て、育成で残してくれたことが逆にありがたいというか、球団にも感謝しています」

ロッテの森遼大朗は10月24日に球団から来季の支配下契約を行わないことを通告されたが、18日に来季も育成契約を結ぶことが決まった。

森は24年5月29日に右肘内側側副靭帯再建術を行い、同年オフに育成選手となった。昨年7月3日のヤクルト二軍戦で「やっとこの段階まで来たなというのと、まだやれることは少ないですけど、今できることをしっかりやろうと思って臨みました」と二軍公式戦に復帰。

復帰後はファームで8試合・32回を投げ、2勝4敗、防御率3.38。「オフ前に復帰していて、そんなずっと状態が上がらないというか、イマイチだなという中でオフに入って、キャンプインは久々にスタートからみんなと一緒に行ける状態ではあったので、そこに合わせてという感じでずっとやっています」。シーズンオフは、久しぶりにリハビリではなく、自身のパフォーマンス向上に重点を置くことができた。

2月23日のチェコ代表との親善試合では、フォークボールが冴え渡った。0－0の初回二死走者なしで左打者のバブラを2ボール2ストライクから空振り三振に仕留めた5球目の134キロ外角シンカー系フォークは素晴らしかった。「フォークは割といいかなと。いいタイミングで投げられていますし、今の状態的にあっている感じです」と好感触。

カーブも良かった。「今まで苦手な球種ではあったんですけど、今年はカウントを取れている感じで、まあまあ使えるなという感じではあります」

春先は手術前に武器の一つだったシュートをあまり投げていなかった。森は「投げた時もあったんですけど、あんまりまだいらないかなというか、もうちょっと先でいいかなという感じで、あまり使っていない感じですね」と説明。

ストレートに関しても、春先は「今ひとつというか、球速もそこまで上がっていないですし、球質的にもよくはないかなと思うので、まだまだですね。そこが上がれば他も全体的に上がってくるかなという気がしています」と話していた。

今季はファームで先発を務め、5月24日の西武二軍戦から3週連続で中6日で先発するなど、支配下選手登録復帰に向けアピールしていた。

7月30日に「手術を乗り越え、多くの方々に支えていただきながら、再び支配下登録していただけたことを大変嬉しく思います」と支配下復帰を果たす。

一軍登録はなかったが、8月5日の西武戦では一軍の練習に参加。９月17日に支配下復帰後初の一軍昇格を果たし、9月17日の楽天戦にリリーフ登板するも2回2/3を投げ、3失点で敗戦投手。翌日に一軍登録を抹消され、支配下復帰後の一軍登板はこの1試合に終わった。

プロ9年目の今季について「大きな怪我なくプレーできたことは良かったと思います」と振り返りながらも、「なかなかうまくいかないことばかりでその中で、支配下にあげてもらって、最後らへんに登板しましたけど、自分も球団的にも求めているところまでは到達していない部分もあったので、力不足だったなというシーズンではありました」と悔しがった。

右肘手術後、フォークの落差の大きいボールを投げていたが、「日によって感覚も違うと思いますし、大きく変えたところはないんですけど、いい時もあるし、悪い時もある。なかなかうまくいかない感じではありました」とのこと。

復帰後あまり投げていなかったシュートも、夏場以降は積極的に投げていた。「シュートは悪くはない時もあったんですけど、シュートに引っ張られてまっすぐの精度が落ちてしまうところもあった。そこは来年以降、今年の冬から考えていかないといけないかなと思います」

ストレートに関しては「球速もそこまで戻ってきている感じもなくて、質も良くなかった。この秋、色々コーチと話しながら取り組んでいることはありますけど、そこを来年のキャンプインまでに潰して、自分が納得のできるものにしたいと思います」と課題を口にした。その中で、秋季キャンプ最終日のブルペンで「ちょっと良い感覚を掴めていたので、そこの反復の練習と（小林）宏之さんとやっていたんですけど、そこを反復、復習しながらという感じですね」と好感触を掴んだ。

来季は再び育成選手に戻る。「また育成からのスタートになってしまうんですけど、しっかりキャンプインからアピールして1日でも早く支配下に戻って、しっかり今度は戦力になれるように頑張りたいともいます」。3度目の支配下復帰を目指す。

取材・文＝岩下雄太