







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は日本時間18日、フィラデルフィア・フィリーズ所属のカイル・シュワーバー外野手と争っていたシルバースラッガー賞を逃がした。同選手には本塁打・打点では大差をつけられたが、それでも勝てる余地はあったのかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



今季の両名は大谷が139試合、打率.275、30本塁打、81打点、シュワーバーが156試合、打率.232、45本塁打、97打点といった数字をマーク。2人揃ってナリーグDH部門の最終候補に入ったのは2年連続で、昨年は大谷が受賞したが、今年はシュワーバーに軍配が上がった。



打撃3部門だとシュワーバーが有利にみえるが、同メディアは「ファングラフスによると、より幅広い指標で比較した場合、打率、出塁率、長打率、wOBA、xwOBA、wRC+など、ほとんどの指標で大谷はシュワーバーを上回った」と、総合的には大谷に分があるのではと指摘。



その上で、「本塁打15本、打点16という差は、シュワーバーの受賞を不当な結果とまでは言えないほど大きいかもしれない。それでも、大谷が受賞にふさわしかったと主張するだけの根拠は十分にある」と主張している。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】