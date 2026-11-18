アーセナルは、エクアドル代表DFピエロ・インカピエとの契約延長交渉も大詰めを迎えているようだ。17日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

アーセナルでは10月7日にミケル・アルテタ監督との新契約締結が発表したことを皮切りに所属する選手たちとの契約延長交渉も積極的に行なっていることが報じられており、現在はイングランド代表MFデクラン・ライスやオランダ代表DFユリエン・ティンバー、スペイン代表GKダビド・ラヤらとの新契約締結が発表される見込みとなっている。

そうしたなか、インカピエとも契約延長交渉を行なっている模様で、現行契約は2031年6月30日までと4年以上を残しているものの、条件を改善した契約で1年間の延長を行う見通しとなっていることが伝えられている。

なお、アーセナルは2029年6月30日まで契約を残しているイタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリとも契約更新に向けた交渉を近日中に開始する意向であることが報じられている。

現在24歳のインカピエは母国のインデペンディエンテ・デル・バジェでプロデビューを飾り、アルゼンチンのタジェレスを経て、2021年夏にレヴァークーゼンへ完全移籍。2023－24シーズンにはクラブのブンデスリーガ無敗優勝とDFBポカール制覇に貢献するなど、4シーズン在籍した。

そして、2025年夏に買い取りオプション付きのレンタル移籍でアーセナルへ加入すると、公式戦39試合出場で1ゴール2アシストをマークし、プレミアリーグ優勝に貢献したことで、今年6月に3450万ポンド（約72億円）と見られる買い取りオプションが行使されていた。今季はここまで公式戦9試合に出場している。