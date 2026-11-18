国際サッカー連盟（FIFA）会長選挙へ立候補するフランスサッカー連盟（FFF）のフィリップ・ディアロ会長が、自身の思いを口にした。17日、イギリス紙『ガーディアン』がコメントを伝えている。

来年3月にFIFA会長選挙を控える中、現職のジャンニ・インファンティーノ会長はFIFAワールドカップ2026で物議を醸したアメリカ代表FWフォラリン・バログンに対する出場停止処分への執行猶予、さらにはワールドカップを含む主要大会の商業権の一部を民間投資家に売却するというFIFAフォワード・エンタープライズ（FFE）設立計画をめぐって批判に晒されており、欧州を中心にFIFAの意思決定プロセスを含めたガバナンスを問題視する声が相次いでいる。

しかし、インファンティーノ会長は南米やアフリカ、アジアで幅広い支持を集めており、4期目の再任が有力視されている状況。日本サッカー協会（JFA）の田嶋幸三名誉会長が出馬を表明する中、欧州サッカー連盟（UEFA）もインファンティーノ会長に対する有力な対抗馬を立てるべく水面下で動き続け、FFFのディアロ会長を擁立するに至った。

現地時間17日にはFFFからFIFA会長選挙への立候補を全会一致で承認されたディアロ会長。「当初は立候補するつもりはなかったが、欧州の同僚やその他の人々から強く求められ、この提案を受け入れることにした」と明かしつつ、次のように言葉を続けている。

「私には、現在のFIFA指導部に代わる信頼に足る選択肢として立候補するだけの経験、信念、そして価値観が備わっている。この選挙戦に臨むのは、単に別の意見を提示するためではなく、勝利するためだ。ここ数カ月間の出来事はサッカー界に衝撃を与えた。そして、それは我々が描くサッカーの未来像とは相容れない」

また、ディアロ会長は「サッカー界の重要な問題が、透明性を欠いたまま、ステークホルダーとの協議も経ずに水面下で決定されている。サッカーのイメージと信頼を損ない、分断という毒をもたらした」とインファンティーノ体制を厳しく批判しつつ、「私が掲げるのは開かれたガバナンスだ」と強調。その上で、田嶋名誉会長について「我々のアプローチは同じ情勢分析と価値観に基づいている」と述べつつ、連携を模索する姿勢を示した。