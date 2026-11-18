







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスは18日、古賀康誠投手、林優樹投手、大栄利哉捕手、金子京介内野手の4選手と、2027年シーズンの育成選手契約に合意したことを発表した。



古賀は下関国際高から2022年育成ドラフト2位で楽天に入団。2023年にプロ入りし、2026年は一軍で1試合に登板したが、10月29日に来季の選手契約を結ばないことが発表されていた。



林は近江高、西濃運輸を経て2022年ドラフト6位で楽天に入団した左腕。9月28日に来季の契約を結ばないことが発表されていたが、育成選手として再出発することとなった。



一方、大栄は学法石川高から2025年ドラフト4位で入団。プロ1年目の今季は一軍出場がなく、ファームでは24試合に出場して打率.182、1本塁打、7打点を記録した。



金子は盛岡大付高、神奈川大を経て、2025年育成ドラフト4位で入団。今季5月に支配下登録を勝ち取り、一軍では4試合に出場した。ファームでは93試合で打率.244、13本塁打、44打点を記録している。



古賀、大栄、金子の3選手は10月29日、林は9月28日に来季の選手契約を結ばないことが発表されていた。今回、4選手は育成契約で楽天に残留し、支配下登録への復帰を目指す。



















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