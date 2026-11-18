「自分のやってきたことが出た試合が1、2年目に比べて多かったので、そこは良かったことかなと思います」

ロッテの藤田和樹は3年目の今季をこのように振り返った。

藤田は今季に向けて「バットの軌道。後ろを大きく使うのが下手くそだったので、後ろの空間というのを色々試行錯誤しながらやりました」と課題を持って取り組んできた。

「勝負の年だと思っているので、しっかり結果を残せるように頑張りたいです」と決意し、3年目の今季を迎えたが、出場機会が限られた。4月24日からBC・スカイセイラーズに派遣され、ロッテ二軍とスカイセイラーズのゲームに出場した。

5月5日の楽天二軍戦、1－6の7回無死二、三塁の第3打席、坂井が投じた初球の130キロカットボールをライトへプロ第1号3ラン。5月17日の楽天二軍戦、6月2日の楽天二軍戦でマルチ安打を達成するなど、5月はファームで月間打率.364、6月も月間打率.333をマークした。

藤田は前半戦を終えて「シーズン始まってすぐ自分のバッティングの状態が全然良くなくて、いろんな情報を自分で探して、いろんなことをやってみて、やっとこれを固定したいなという感覚が出てきて結果もちょっとずつ良くなっているのかなと思います」と総括。

ロッテ二軍とスカイセイラーズのゲームを出場することで試したいことが試せたりしたのだろうかーー。

「打席数が立てるので、出る試合と試合の間が空いてしまうと、試合勘もなかなか掴めないですし、打席数が多い分、試せることがもちろん多い。結果がいい方向につながっているのかなと思います」

タイミングの取り方については「足を上げてタイミングを取っていたんですけど、それがなかなか難しかったので、今すり足で打っているんですけど、将来的には足を上げて打てるようにしないといけないなとイメージではいます」と話した。

後半戦に向け、「スカイセイラーズでも相手は独立ですけど、しっかり打って、こっちに帰ってきた時に出していただけたら、そこでもしっかり結果を残せるように毎日準備していきたいと思います」と決意した。

オールスター明けはロッテ二軍での出場機会は限られたが、8月1日のヤクルト二軍戦、2－3の7回一死一塁の第1打席、高梨裕稔が1ボール2ストライクから投じた4球目の外角134キロフォークを左中間に破る二塁打が良かった。さらに９月22日の西武二軍戦、2－2の9回二死一塁の第1打席、岩城颯空が3ボール2ストライクから投じた6球目の146キロストレートをレフトへサヨナラ2ラン。フェニックスリーグでもしっかりと安打を放ち結果を残した。

フェニックスでも結果が出た要因について「技術的なことを言えばいっぱいあるんですけど、大まかにいうと後ろからしっかり振れていたから強い打球が出ているところだと思います」と分析した。

来季に向けては「まず試合数をしっかり稼げるように序盤から結果を残してやっていければ、自分の中では結果を残せる自信がある。そこを第一に考えてやっていきたいと思います」と結果を残すことを第一に戦っていく。

取材・文＝岩下雄太