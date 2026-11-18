日本サッカー協会（JFA）は18日、田嶋幸三JFA名誉会長を国際サッカー連盟（FIFA）の会長の候補者として推挙する書簡を正式にFIFAに提出したことを発表した。

JFAは11月5日に行われた第13回理事会において、全会一致で田嶋名誉会長をFIFA会長選の候補者として推薦することを決議。2026年11月18日が立候補希望者の必要書類提出期限となっていたなか、必要書類の準備が整ったことから、17日に正式にFIFAに推挙の書簡を提出したという。

なお、今後はFIFAが定めるルールに基づき、田嶋名誉会長を含む各候補者に対する適格性審査などが実施され、候補者が資格要件を満たしていることが確認された後、FIFAから正式に候補者が公表される流れになっており、FIFA会長選挙は2027年3月18日にモロッコ・ラバトで開催される第77回FIFA総会で実施される予定で、同総会ではFIFAに加盟する211協会による投票により、次期FIFA会長が選出されることになる。

FIFA会長選挙に立候補した田嶋名誉会長は以下のようにコメントを発表している。

「昨日、JFAより私をFIFA会長選挙の候補者として推挙する書簡をFIFAに提出していただきました。宮本会長をはじめ、理事会の皆さまにあらためて感謝申し上げます。また、今回の推挙に際し、必要なご支援をたまわりました各国のサッカー協会の皆さまにも心より御礼申し上げます」

「SAMURAI BLUE（日本代表）は8年にわたり、森保一監督の下で着実に力をつけ、世界のトップレベルで戦える実力を身につけてきました。ユース年代の日本代表も国際舞台で存在感を示しており、2011年のなでしこジャパン（日本女子代表）のワールドカップ優勝に続き、U－17、U－20女子代表も世界一に輝くなど、各カテゴリーの代表チームが確かな成果を積み重ねています。こうした日本サッカーの継続的な発展と国際的な評価が、各国の皆さまからご支援いただく大きな後押しになったと感じています」

「日本サッカーは、高い倫理観と健全な組織運営の下で発展の礎を築いてきました。私は、この経験を生かし、FIFAにおいてもガバナンスの強化と透明性の高い組織運営を推進していきたいと考えています。そして、世界で最も愛されているスポーツであるサッカーが、世界中の人々に夢や希望、感動と熱狂を届け続けるとともに、多くの子どもたちが安心してプレーできる環境を広げていきたいと思います。また、サッカー、そして、スポーツの原点となるフェアプレーとリスペクトの精神、高潔性の重要性を世界に向けて発信してまいります。FIFAが、より健全で信頼される組織となり、世界のサッカーのさらなる発展に貢献できるよう、強い使命感と覚悟を持ってこの挑戦に臨みます」