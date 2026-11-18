ロッテの富山紘之進は昨季ファームで45試合に出場したが、今季は31試合の出場にとどまった。

昨季は9月に「松川さん、植田さんが一軍でプレーしていて、ベテランの人たちがいる中で試合数が増えてきています。自分の中ではミスとかしてもいいからやれることはやろうという気持ちでやっています」と17試合にスタメンマスクを被り、経験を積んだ。

さらにシーズンオフも休むことなく、11月22日から12月18日にかけて『ジャパンウィンターリーグ アドバンス2025』に参加し、「自分の課題であるバッティング、ブロッキングを良くしたいと思って、一番はバッティングを率を残せなかったので、そこを伸ばせたらいいなと思ってウィンターリーグをやっていました」と実戦経験を積んだ。

今年1月4日からは「基本的には技術面のことなので、一番はキャッチャーのことを教わりに行ったので、ブロッキング、キャッチング、スローイングを重点的に教わっていました」と、チームメイトの田村龍弘、佐藤都志也らとともに鴨川で自主トレを行った。

田村、佐藤と一緒に自主トレをする中で、自身と一軍でプレーする田村、佐藤との“差”をどこに感じたのだろうかーー。

「自主トレを通してロッテのキャッチャーの選手の人たちと一緒にやって、技術とかもまだ自分の形がないので、定まっていないから色々なことを試したりする。（佐藤）都志也さん、田村さんは自分の形を持っている。タムさんとトシさんのやり方が違ったりとかもしていて、自分の形を見つけられていないというので負けていると思います。バッティングも間近で見て、力強さ、（佐藤）都志也さんはパワーがあって飛ばしたりするので、そういうところではまだ全然劣っているのかなと思います」

富山自身は、自分の形を作っている段階なのだろうかーー。

「そうですね、自分の形というよりかはいっぱい話を聞いて、それが形になっていければいいなと思っています」

富山の武器といえば、強肩を活かした高い盗塁阻止率。「まっすぐの時は自分の形で投げられたりするんですけど、変化球、ワンバウンドがきた時に刺せないとなってくるので、変化球の時も暴投を投げてむしろそれを捕って盗塁されたとしても一緒の形で投げられるように。そういう練習をやっていきたいと思いました」

1月の自主トレで多くのことを吸収したが、今季は開幕してからドラフト6位の岡村了樹が優先的にマスクを被り、スタメン出場が減少。4月24日からはBCリーグの千葉スカイセイラーズに派遣され、スカイセイラーズとロッテの二刀流生活を経験した。

今季ファームでスタメンマスクを被った試合はわずかに6試合。それでも、盗塁阻止率は.556とアピール。バットでもシーズンの打率は.194だったが、8月は4試合で4打数2安打打率.500と打った。

1年を終えて、キャッチャーとしての自分の形を作れただろうかーー。

「配球の面だったり、前までは誰かの真似をしてというのでいいところを取って引き出しにするのが多かったんですけど、自分の配球というのが定まってきた感じもして、流れ的にもバッターの反応を見ていけそうだなと思ったらいくし、自分の形にできている感じがあったので、まだまだしっかりとした形になっているとは言い切れないですけど、今シーズンである程度はできてきたかなと。もう3年目なので自分でも感覚は掴めているので、結構形にはなってきていると思います」

来季はプロ4年目。「今年は結構肩の方でアピールできたと自分の中でも思っているので、あとはキャッチャーの守備のブロッキングの部分だったり、キャッチングとかももっとアピールしてバッテイングもアピールしていかないと試合で安定して出続けることができないと思うので、バッティングでも結果が残せるように来年はやっていきたいと思っています」

取材・文＝岩下雄太