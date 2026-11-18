NTT東日本は、11月18日～20日に幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催されるメディア・エンターテインメント分野の展示会「Inter BEE 2026」に出展する。「リモート対話システム（プロトタイプ）」を社外向けに初公開するほか、次世代通信基盤「All-Photonics Connect powerd by IOWN」（以下、IOWN）を活用した映像制作の事例などを紹介する。

NTT東日本の展示ブースの構成

リアルタイム映像配信システム「VBOLT」などを紹介

NTT東日本は、リアルタイム映像配信システム「VBOLT」を紹介する。同システムは、フレッツ回線やモバイル回線を利用して映像を低遅延で伝送するもので、スポーツ中継や災害対応での映像中継などへの活用を想定している。

会場では、映像中継装置や審判カメラなどの実機を展示する。これまでにも、スポーツ大会における映像伝送、山形県置賜地域の林野火災現場におけるドローンの活用などに取り組んできた。

また、同技術を活用した「リモート対話システム（プロトタイプ）」を社外向けに初公開する。同システムは、離れた場所にいる相手と、対面に近い感覚でコミュニケーションできる仕組み。低遅延映像配信技術とNTT東日本のフレッツ網を活用し、自治体の窓口業務や医療、各種相談・接客業務などでの利用 を想定している。

会場には2台の窓口デスクを設置し、来場者が疑似的な遠隔対話を体験できるデモを実施する。専門人材が現地にいない場合でも、遠隔地から応対できる環境の実現を目指している。

IOWNを活用した映像制作の事例も紹介

IOWNの展示エリアでは、オール光ネットワークを活用したサービス「All-Photonics Connect」の導入事例を映像で紹介する。

具体的には、離れた拠点をネットワークで接続して映像制作を行うリモートプロダクションや、VTuber関連の活用事例などを取り上げる。これらの展示を通じて、IOWNを活用した映像制作の可能性を紹介する。

「Inter BEE 2026」は11月18日～20日の3日間、幕張メッセで開催される。入場は無料で、来場者登録が必要となる。