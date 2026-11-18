







オリックス・バファローズ 最新情報



プロ野球選手会主催の「エイブル トライアウト2026～挑め、その先へ～」が17日、バンテリンドームナゴヤで開催された。今オフ、オリックス・バファローズから戦力外通告を受けた阿部翔太投手が参加し、打者3人を無安打に抑えた。



阿部投手は先頭の保科広一選手を一飛に仕留めると、続く牧原巧汰選手も右飛。最後は長坂拳弥選手を最速147キロの直球で右飛に打ち取り、3者凡退で締めくくった。



今季は腰への負担を考えてサイドスローに取り組んでいたが、この日は本来のオーバースローで力強い球を投げ込んだ。



阿部投手は酒田南高、成美大、日本生命を経て、2020年ドラフト6位でオリックスに入団。2022年に44試合で22ホールド、防御率0.61と活躍し、チームの日本一を支えた。



しかし今季は一軍で13試合に登板して防御率10.13。オリックスは10月5日に来季の契約を結ばないことを発表した。



一軍通算143試合に登板し、47ホールドを記録している34歳の右腕。フォームを戻して見せた投球で、現役続行への道を切り開けるか。



















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