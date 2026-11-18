「先発で初めて今年2年目。やっといろんな先輩に質問した中でやっと今年になって先発の動き方、体づくり日頃のシーズン通しての練習方法を身近に色々教えてもらえて、投げることができてきたかな。1年目は疲労がなかなか抜けなかったり、球速の維持がすごく目に見えたんですけど、今年ははじめからいろんな先輩のおかげで、いろんな立ち回りとか覚えられて難しかったのも今は自分なりにでき始めているところです」

ロッテの育成・中村亮太は今季ファームで、21試合・75回2/3を投げ、2勝3敗、防御率3.69だった。

中村亮は昨季ロッテに加入し、2年目の今季は4月21日の楽天二軍戦で4回・117球を投げ、15被安打、13失点と打ち込まれ、4月終了時点で6試合・21回を投げ、防御率6.43と苦しんだが、5月以降は54回2/3を投げ、15試合・54回2/3を投げ、2勝2敗1セーブ、防御率2.63と安定。

特に8月以降は1日のヤクルト二軍戦から5週連続で中6日で先発し、少ない球数でテンポの良い投球で、8月以降は7試合・34回を投げ、1勝2敗、防御率2.65だった。8月29日のヤクルト二軍戦は6回・71球を投げ、被安打0、5奪三振、無失点、レギュラーシーズン最後の登板となった9月25日のオイシックス戦は6回・100球を投げ、被安打10、4奪三振、3失点とクオリティスタート（6回以上3自責点以内）を達成した。

中村は8月以降の投球について「自分のルーティンというのが、この日はこういうことをして投げる前はこういうことをして、1日のテーマがあったので自分の体のリズムというのが、同じような形で当日の試合を迎えられたのが大きく崩れたりしないで試合を作れる投球が続いたのかなと思っています」と振り返った。

来季に向けては「一軍で投げるのが自分の1番の目標ではあるので、今は先発やっていますけど、中継ぎが薄くなった時には中ロングだったり、与えられた場所をしっかり今までの経験を活かしてどこでも使ってもらえるような投手になりたいと思っています」と意気込んだ。

取材・文＝岩下雄太