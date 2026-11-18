講談社は、ナガノ氏によるコミックス『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』第9巻を11月20日ごろ発売する。

累計発行部数600万部（電子版含む）を突破した『ちいかわ』シリーズの最新刊で、テレビアニメでも話題となった「パラレルワールド編」を収録。描き下ろしエピソードも掲載される。

「パラレルワールド編」を収録

9巻には、テレビアニメでも話題となった「パラレルワールド編」を収録している。

物語は、謎の虫に刺されて熱を出したちいかわが寝込んでいるところから始まる。ハチワレがちいかわに触れたことをきっかけに、いつもとは少し異なる世界へ入り込んでしまう。

元の世界へ戻ろうとするちいかわたちの姿に加え、コミックス限定の描き下ろしエピソードも収録される。

特装版にはポストカードブックが付属

同日発売の特装版には、「なんか書けて飾れるポストカードブック」とおまけシールが付属する。

全24枚のポストカードを収録

ポストカードブックには、9巻に登場するキャラクターやエピソードをモチーフにしたポストカードを全24枚収録する。

収録例として、ちいかわ・ハチワレ・うさぎとカブトムシのイラストや、「強くなったハチワレ」、豆大福になったちいかわ、モモンガなどをデザインしたポストカードが公開されている。

ポストカードサンプル1 ちいかわ・ハチワレ・うさぎとカブトムシ

ポストカードサンプル2 強くなったハチワレ「簡単ッッッ!! 簡単ッッ!!!」

ポストカードサンプル3 ちいかわの「ボリボリおかき」懸賞応募はがき

ポストカードサンプル4 豆大福になったちいかわ

ポストカードサンプル5 モモンガの「腹が減りすぎてちょっと具合が悪いんだよォーーッ」

『ちいかわ』が「モーニング」表紙に登場

コミックス9巻の発売を記念し、11月19日発売の「モーニング」51号では、『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が表紙とセンターカラーを飾る。

表紙イラストはナガノ氏の描き下ろしで、雑誌掲載用の描き下ろしエピソードも掲載される。

『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（9）』概要

書名：『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（9）』

著者：ナガノ

出版社：講談社

判型：A5判

発売日：2026年11月20日ごろ

定価：1,375円（税込）

ISBN：978-4-06-545553-1

特装版概要

書名：『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（9） なんか書けて飾れるポストカードブック付き特装版』

著者：ナガノ

出版社：講談社

判型：A5判

発売日：2026年11月20日ごろ

定価：3,410円（税込）

ISBN：978-4-06-545550-0

※特装版は紙の単行本のみ販売。 ※収録される漫画の内容は通常版と同一。