







広島東洋カープ 最新情報



プロ野球選手会主催の「エイブル トライアウト2026～挑め、その先へ～」が17日、バンテリンドームナゴヤで開催された。今オフ、広島東洋カープから戦力外通告を受けた矢野雅哉内野手が参加し、2打数無安打ながら2四球、2盗塁をマークした。



矢野選手は第1打席で四球を選んだ。続く第2打席は三ゴロで一塁に残ると、二盗、三盗を立て続けに決め、相手の送球ミスの間にホームを踏んだ。



第3打席も四球で出塁したが、第4打席は空振り三振に倒れ、最後まで安打は出なかった。それでも守備では軽快な動きを見せた。



矢野選手は育英高から亜細亜大に進み、2020年ドラフト6位で広島入り。2024年は137試合に出場して打率.260、13盗塁をマークし、遊撃手としてゴールデン・グラブ賞を初受賞した。



しかし今季は一軍で44試合の出場にとどまり、打率.167、1本塁打、5打点。広島は10月1日に戦力外通告を行った。



一軍通算454試合に出場し、24盗塁を記録している27歳の内野手。トライアウトで見せた守備と足で、新たな所属先をつかめるか注目される。



















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