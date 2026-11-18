







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



プロ野球選手会主催の「エイブル トライアウト2026～挑め、その先へ～」が17日、バンテリンドームナゴヤで開催された。今オフ、千葉ロッテマリーンズから戦力外通告を受けた愛斗外野手が参加し、豪快な本塁打を含む3打数1安打、2四球をマークした。



愛斗選手は第1打席で空振り三振に倒れたが、続く第2打席で松井颯投手のカーブを捉え、左翼席へ運ぶソロ本塁打を放った。



第3打席と第5打席では四球を選んだが、第4打席では田村伊知郎投手の高めの直球に空振り三振を喫した。



愛斗選手は花咲徳栄高から2015年ドラフト4位で埼玉西武ライオンズに入り、2022年には121試合に出場して9本塁打をマーク。2023年12月の現役ドラフトでロッテに移った。



移籍3年目の今季は、6月19日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦でプロ初の満塁本塁打を記録。一軍では41試合に出場し、打率.209、1本塁打、9打点だった。



ファームでは35試合で打率.355、5本塁打、19打点と結果を残したが、10月25日に球団から来季の契約を結ばないことが発表された。



一軍通算22本塁打の29歳の外野手。トライアウトで見せた長打力を、新天地でのプレーにつなげられるか。





















【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】