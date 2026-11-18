







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは18日、清水麻成投手、森下瑠大投手、益子京右捕手、東妻純平捕手、上甲凌大捕手の5選手と、2027年シーズンの育成選手契約を結ぶことを発表した。あわせて、各選手の背番号も明らかにした。



今回、育成契約を結ぶのは投手2人、捕手3人の計5選手。清水は「102」、森下は「136」、益子は「100」、東妻は「104」、上甲は「127」を背負う。



森下は2022年ドラフト4位でDeNAに入団した左腕。2025年に左肘の手術を受け、今季は育成選手として再起を目指していた。



益子は2018年ドラフト5位で入団した捕手。東妻も2019年ドラフト4位で入団し、捕手として経験を積んできた。上甲は独立リーグの愛媛から2022年育成ドラフト1位で入団し、2023年には支配下登録を勝ち取った。



清水は2023年育成ドラフト2位で入団した右腕。5選手は2027年シーズンも育成選手としてプレーし、支配下登録を目指すことになる。











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