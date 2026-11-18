







千葉ロッテマリーンズは、11月23日にZOZOマリンスタジアムにて行われる特別試合「ちば興銀プレゼンツマリーンズスペシャルゲーム2026」にて、谷保恵美氏が場内アナウンスを担当することを発表した。









谷保恵美氏は千葉ロッテマリーンズの元場内アナウンス担当で、1991年から2023年までの33年間で通算2100試合の公式戦の場内アナウンスを担当した。



谷保恵美氏は、「ZOZOマリンでOBの皆さんの懐かしいユニフォーム姿を見ながらアナウンスさせていただけるなんて本当に幸せです。ファンの皆さんにも喜んでもらえるよう、試合当日まで『声出し』して臨みます。よろしくお願いします」とコメント。



試合詳細は以下の通り。



イベント名

ちば興銀プレゼンツ マリーンズスペシャルゲーム2026

開催日時：2026年11月23日(月祝) ※試合開始は13時予定、※悪天候の場合は中止とし、順延はありません。

開催場所：ZOZOマリンスタジアム（千葉県千葉市美浜区美浜１）

対戦カード：TEAM WHITE VS TEAM BLACK

着用ユニホーム：【TEAM ホワイト】 誠ユニホーム（2005-2007 着用）、【TEAM ブラック】 ビジターユニホーム（2010-2013 着用）

イベント参加予定選手：※敬称略 サブロー、福浦和也、薮田安彦、小林雅英、黒木知宏、小林宏之、清水直行、渡辺俊介、成瀬善久、里崎智也、堀幸一、今江敏晃、岡田幸文、渡辺正人、ベニー・アグバヤニ、金泰均、ルイス・クルーズ、大松尚逸 他

特設サイト：https://www.marines.co.jp/event/2026/specialgame/















































【拡大写真】豪華メンバーが集結！ベニー氏、金泰均氏、大松尚逸氏らが追加選手として参加





[caption id="attachment_300008" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]























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