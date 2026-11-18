現役時代に長年マンチェスター・ユナイテッドでプレーした元イングランド代表FWウェイン・ルーニー氏が、過去の苦しみを明かした。17日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

現在41歳のルーニー氏は現役時代にエヴァートンやマンチェスター・ユナイテッド、D.C. ユナイテッド（アメリカ）、ダービー・カウンティでプレー。中でもマンチェスター・ユナイテッドでは5度のリーグ優勝を飾ったほか、チャンピオンズリーグ（CL）でも優勝を経験するなど数多くのタイトル獲得に貢献し、同クラブの歴代最多得点記録（253ゴール）を保持している。

マンチェスター・ユナイテッドでも、イングランド代表でもキャプテンを務めた経験を持つルーニー氏はポッドキャスト番組『Life at the Midpoint』に出演。ギャビー・ローガン氏との対談に応じ、人生で最も辛かった時期について聞かれると、「お酒を飲むと、2日間家に閉じこもって、ただひたすら飲み続けていた。それは、選手としてのキャリアが最も充実していた時期のことだった」と語りながら、ピッチ外で抱えていた苦悩について次のように明かした。

「今振り返れば、自分は利己的だったと言えるかもしれない。でも当時は、自分ではどうにもできないほど深刻な問題に直面していたんだ。（長男の）カイにそんな姿を見せたくなかったから、人目を避けて隠れていたというのもある」

「自殺を考えるようなところまで追い込まれていた。誰とも関わりたくなかったし、街で人に会うのも、店に入るのも嫌だった。フットボールのピッチの上ではいつも自分らしくいられたけれど、それ以外のすべてに関しては本当に苦しんでいたんだ」

続けて、「弱さを見せたくないから、隠そうとするんだ」と当時の心境を振り返ったルーニー氏は妻や母親に打ち明けたことで、この状況を乗り越えるためには助けが必要だと自覚したことも打ち明けた。

「自分が置かれている状況は分かっていたけど、それを認めるのは難しかった。そう認めてしまうと、男としての価値が下がってしまうような気がしたからだ。自分に何が起きているのかを探るためにセラピストに相談していた。振り返ってみると、当時はキャリアの絶頂期にあり、息子が生まれたばかりで、結婚もしたばかりだった」

「人生で一番幸せであるはずの時期だったのに、実際はそうではなかった。むしろ、自分勝手な行動のせいで、人生で最もどん底の時期だったと言えるかもしれない」

「妻のコリーンが大きな支えになってくれた。状況は非常に悪く、彼女は私を見捨てて去ることもできたはずだが、それでもそばにいて、この困難を乗り越えるのを助けてくれた」