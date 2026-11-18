大阪府と包括連携協定を締結しているアース製薬株式会社（以下アース製薬）、大阪いずみ市民生活協同組合（以下いずみ市民生協）、大塚製薬株式会社（以下大塚製薬）は、令和８年11月3日（火曜日・祝日）、忠岡町が主催し、忠岡町役場で開催された「第８回忠岡町健幸まつり」に協力し、ブース出展や配送トラックの展示、熱中症対策の啓発等を実施した。

第8回の健幸まつりは「親子でからだを動かそう！」をキャッチコピーに開催された。

イベントには228名が来場し、大変盛況のうちに終了した。

アース製薬は、「毎日の疲れにリカバリー入浴！」をテーマに商品展示や、冊子・試供品の配布を行い、長年の入浴研究と知見を活かした「リカバリー入浴」をPRした。

いずみ市民生協は、ベジチェックによる推定野菜摂取量の測定や配送トラックの展示、ペーパークラフトの体験を行った。

大塚製薬は、「家族の水分補給ナビ」をテーマに冊子やチラシの配布により熱中症対策の啓発を行った。

協力企業（50音順）

アース製薬株式会社

令和4年11月28日に包括連携協定を締結。

●健康・保健衛生

●地域活性化

●環境

●安心・安全

●子ども・教育

●働き方改革・ダイバーシティ

●府政のPR

の7分野にわたり連携。

大阪いずみ市民生活協同組合

平成29年2月8日に包括連携協定を締結。

●子ども・教育

●福祉

●健康

●環境

●安心・安全

●地域活性化・まちづくり

●人権・多様性

の7分野にわたり連携。

大塚製薬株式会社

平成28年5月12日に包括連携協定を締結。

●健康

●子ども・教育

●福祉

●環境

●地域活性化・まちづくり

●安全・安心

の6分野にわたり連携。