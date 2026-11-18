







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手について、来季も投手を続けるべきだとの声があがる一方で、故障リスクを理由に打者へ専念すべきとの意見もある。今季は二刀流の負担管理に失敗し、シーズン後半は故障に苦しみ、ポストシーズンでも本来の力を発揮できなかった。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が11月15日（日本時間16日）に言及した。



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大谷はシーズン最後の約2か月にわたって万全ではない状態が続き、ドジャースもリーグ優勝決定シリーズでミルウォーキー・ブルワーズに4連敗した。そのため、大谷の今後の起用法を巡る議論が過熱し、一部からは投手をやめて打者に専念させるべきとの声もあがっている。



今季の大谷は5月以降、複数の故障に悩まされた。まず左膝の痛みによって休養し、その後は投球動作などに関連して右上腕二頭筋にも問題を抱えたとされた。



9月には定期的に休養を取るようになったものの、最終的には負傷者リスト（IL）入りし、9月11日（同12日）から23日（同24日）まで欠場。その後レギュラーシーズン最終週に復帰した。



怪我が続いた大谷の起用について、エスピナル氏は「もし彼が一年を通して投手を務めていなければ、怪我しなかったかもしれないし、ドジャース打線は10月にこのスーパースターを万全の状態で起用し、チームを牽引できたかもしれない」と言及した。



シーズン序盤は投打で圧倒的な成績を残していた大谷だが、最終的に怪我に苦しむシーズンとなってしまった。サイ・ヤング賞と本塁打王を同時に受賞できる力を持っているだけに、来季こそは適切な負担管理のもとでシーズンを二刀流として完走してほしい。











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