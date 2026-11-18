







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは18日、今オフに千葉ロッテマリーンズから戦力外通告を受けた菊地吏玖投手と、2027年シーズンの育成選手契約を結ぶことで合意したと発表した。背番号は「101」に決まった。



菊地は札幌大谷高、専修大を経て、2022年ドラフト1位でロッテに入団。最速150キロを超える直球やフォークを武器とする右腕として期待され、ルーキーイヤーの2023年に一軍デビューを果たした。



プロ2年目の2024年には中継ぎとして20試合に登板し、1勝0敗、1セーブ、2ホールド、防御率2.25を記録。しかし、2025年は21試合の登板で防御率5.32と苦戦した。



プロ4年目の今季は一軍でわずか2試合の登板にとどまり、0勝0敗、防御率6.00。一方、ファームでは27試合に登板し、3勝1敗、防御率2.43を記録していた。



ロッテでは一軍通算44試合に登板し、1勝2敗、1セーブ、2ホールド、防御率3.79をマーク。10月7日に球団から来季の契約を結ばない旨を通告され、現役続行を希望していた。



ドラフト1位での入団から4年で戦力外となった26歳右腕が、DeNAとの育成契約で再出発を図る。新天地で支配下登録への復帰を目指す。











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