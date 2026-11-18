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MLBではロサンゼルス・ドジャースを筆頭に、日本人選手と関係が深い球団がいくつか存在する。一方、ここまであまり縁がない球団も少なくないが、その内の一つであるデトロイト・タイガースは今オフ積極的に動く構えのようだ。米メディア『モーターシティベンガルズ』が報じた。



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タイガースは1998年オフ、球団史上初の日本人選手として木田優夫投手（1999-2000）を獲得。ただ、これ以降は現在まで、野茂英雄投手（2000）、前田健太投手（2024-2025）の2名しか日本人選手の所属例が増えていない。



同メディアは「報道によると、タイガースはこれまでほとんど参入してこなかった市場に、いよいよ足を踏み入れることを検討しているようだ。今オフは今永昇太投手、平良海馬投手、佐藤輝明外野手、織田翔希投手の4選手に関心を示しているか、視察を行ったと伝えられている」と言及。



続けて、「これまでタイガースのユニフォームに袖を通した日本人選手はわずか3人しかおらず、過去20年間では1人だけ。いずれも在籍期間は2シーズン以下にとどまっており、結果も散々なものだった。しかし、全盛期にある日本人スター選手を長期契約でデトロイトに迎え入れ、チームに定着させることができれば、球団の国際的な知名度や影響力を飛躍的に高める可能性がある」と記している。











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