DeNAは18日、菊地吏玖投手を育成選手で獲得することを発表した。背番号は『101』に決まった。

22年ドラフト1位でロッテに入団した菊地吏玖は、2年目の24年の夏場以降、吉井理人当時監督から教わったフォークを武器に一軍定着し、20試合に登板して、1勝2ホールド1セーブ、防御率2.25とブレイクのきっかけを作る。しかし、翌25年は21試合に登板して防御率5.32、今季は2試合の登板にとどまっていた。