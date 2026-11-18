中日は18日、11月22日に開催される「LEGENDS MATCH 2026」の出場選手第4弾を発表した。

両球団の黄金期を支え、ファンを魅了し続けたレジェンド OB たちがバンテリンドーム ナゴヤに集結する。

▼出場選手（第4弾発表）

中日：仁村徹

▼ホームメイト presents 中日ドラゴンズ×読売ジャイアンツ LEGENDS MATCH 2026」出場予定選手一覧

中日OB：小松辰雄、山﨑武司、立浪和義、川上憲伸、権藤博、鈴木孝政、都裕次郎、牛島和彦、鹿島忠、山本昌、今中慎二、岩瀬仁紀、野口茂樹、吉見一起、中尾孝義、中村武志、矢野燿大、谷繁元信、宇野勝、上川誠二、谷沢健一、田尾安志、平野謙、川又米利、彦野利勝、和田一浩、福留孝介、堂上照、豊田誠佑、井端弘和、荒木雅博、浅尾拓也、仁村徹

巨人OB：中畑清、江川卓、原辰徳、槙原寛己、定岡正二、川口和久、宮本和知、斎藤雅樹、水野雄仁、桑田真澄、前田幸長、高橋尚成、村田真一、西山秀二、篠塚和典、岡崎郁、駒田徳広、後藤孝志、江藤智、元木大介、小笠原道大、柴田勲、吉村禎章、緒方耕一、清水隆行、ラミレス、高橋由伸、長野久義、川相昌弘、木田優夫、仁志敏久、村田善則、井納翔一、今村信貴

※高田繁さんは欠場

※当日の出場選手は変更となる場合あり