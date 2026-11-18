ノルウェー代表FWアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／イングランド）が、劇的勝利を収めたデンマーク代表戦を振り返った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA4第5節が17日に行われ、ノルウェー代表はデンマーク代表と対戦。11分と14分に立て続けに失点したものの、37分に相手のミスを誘ってハーランドが1点を返すと、83分にマルティン・ウーデゴーアが同点弾を挙げた後、90＋6分にはハーランドがPKを決めて3－2で逆転勝利を収めた。

この結果、劇的な展開で勝利を収めたノルウェー代表は、デンマーク代表を抜いてグループ2位に浮上し、準々決勝進出を決めた。

代表通算61試合出場で68ゴールに到達したハーランドは試合後、ノルウェーのテレビ局『TV 2』で「これまでのサッカー人生の中で、最もクレイジーな1年だった。ノルウェー人であることを誇りに思うよ！」と語りながら、次のように続けた。

「試合前、ストーレ（・ソルバッケン監督）がこう言ったんだ。『信じられないほど素晴らしい1年だった。最後を最高の形で締めくくろう』とね。後半は完全に試合を支配できたと思う」

【ハイライト動画】ハーランド2発でノルウェー代表が劇的逆転勝利