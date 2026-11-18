「メンバーの哲汰とガッツリお芝居でセリフを交わす機会はなかなかないので、すごく楽しみです」――ONE N' ONLYの関哲汰と山下永玖が、12月19日に放送される中京テレビのスペシャルドラマ『トンテキ食ってる場合じゃない!!』(13:30～14:30)でW主演。三重県四日市市を舞台に、異動の危機に直面する市役所観光交流課の“問題児コンビ”を演じる。関は、過去の作品に出演した原因は自分にある。の武藤潤から聞いた撮影現場の評判についても明かした。

ONE N' ONLY関哲汰＆山下永玖、四日市市役所の“問題児コンビ”に

本作は、四日市市の名所やグルメを巡りながら、友情や人々との交流を描くバディコメディー。

関が演じる丹羽健流は、大阪出身の25歳。3年前、四日市とんてきのおいしさと街の居心地の良さに魅了され、四日市市役所に就職した。明るく社交的な性格で、誰とでもすぐに仲良くなれる一方、負けず嫌いな一面を持っている。

一方、山下が演じる道重大和は、東京出身の25歳。就職活動がうまくいかず、気分転換の一人旅で訪れた四日市の工場夜景と穏やかな雰囲気に癒やされたことをきっかけに、市役所に就職した。真面目だが緊張しやすく、不測の事態に弱い性格だ。

観光交流課に配属された2人は、事あるごとに張り合って騒動を起こす、課内きっての問題児コンビ。そんな“ニワミチコンビ”に、とうとう異動の危機が迫る。

異動を回避するため、市長から与えられた特命は「過去最高の観光マップを作って観光交流課に必要な人間ってことを証明するんや!」というものだった。

街の魅力を再発見しようと、大和は幼なじみを、健流は母親を呼び寄せ、「大切な人と四日市を巡る作戦」を決行。その過程で2人は、大切な相手に秘めていた思いを伝え合うことを約束する。

張り合ってばかりだった2人は、協力して異動の危機を乗り越えることができるのか。

山下永玖「メンバーの哲汰とガッツリお芝居でセリフを交わす機会はなかなかない」

W主演が決まった山下は「このお話をいただけて本当にうれしいです!」と喜び、「こうして個々で、しかもメンバーの哲汰とガッツリお芝居でセリフを交わす機会はなかなかないので、すごく楽しみです」と、グループの仲間との共演に期待を寄せる。

関も「僕も永玖とW主演という形でやらせてもらえるのが本当に光栄です」とコメント。「台本を読んだだけでも、四日市の素晴らしさや地元の方々の温かさが伝わってきました。自分もその良さを少しでも広められるように、精いっぱい頑張りたいと思います」と意気込んだ。

今回の作品は、これまで中京テレビが制作してきた四日市市を舞台とするドラマの流れをくむもの。過去にはM!LKの吉田仁人や、原因は自分にある。の武藤潤、小泉光咲、長野凌大、桜木雅哉らが出演している。

関は、以前の作品に出演した武藤とメッセージでやり取りしたことを明かし、「監督がとにかく優しい方で、現場もにぎやかで楽しかった」と聞いていたという。

今回も同じ監督が担当すると知って武藤に連絡したそうで、「実際にお会いしてみると本当に評判通り優しそうな方で安心しました(笑)」と語っている。

関哲汰、四日市の「かぶせ茶」に興味 山下永玖は「こにゅうどうくん」に会いたい

四日市市について、関は以前、ONE N' ONLYの47都道府県ツアーで訪れたことがあるといい、「本当に自然豊かで、とにかく空気がおいしいという印象が強く残っています」と振り返る。

山下も「のどかで素敵な街というイメージですね」と話し、撮影を通じて新たな魅力を発見したいと語った。

また、関が撮影中に楽しみにしているのが、四日市の「かぶせ茶」。「台本をいただいてからYouTubeで作り方を調べたのですが、1～2週間シートをかぶせて甘みを出すという工程を知って、すごく興味が湧きました」といい、現地で味わうことを心待ちにしている。

一方、山下は、四日市市のマスコットキャラクター「こにゅうどうくん」に会うことを楽しみにしているという。

すると関も「こにゅうどうくんはEBiDANの曲もマスターしていると聞いたので、ぜひ現場で一緒に踊りたいですね!」と期待を膨らませた。

最後に山下は「四日市の街の素晴らしさと、ドラマの物語が持つ温かさを大切に演じていきたいです」とコメント。関も「地元の皆さんに愛される作品になるよう、そして四日市の魅力を全国に広められるよう、楽しみながら撮影に挑みます」と呼びかけている。

脚本は佐藤友治氏、演出は岡本充史氏が担当。放送後はTVer、Locipo、YouTubeで期間限定の無料見逃し配信も予定されている。

【編集部MEMO】

関哲汰

ダンス＆ボーカルグループ・ONE N' ONLYのメンバー。音楽活動のほか、俳優としてドラマや映画、舞台などに出演。主な出演作にドラマ『FAKE MOTION -卓球の王将-』、映画『BATTLE KING!! Map of The Mind』、FOD SHORT『No.1ホストとの恋は誰も邪魔できない ～大富豪一族から追い出された僕の華麗なる転身～』など。中京テレビ『トンテキ食ってる場合じゃない!!』で山下永玖とW主演を務める。



山下永玖

ダンス＆ボーカルグループ・ONE N' ONLYのメンバー。音楽活動に加え、俳優としても活動。主な出演作に映画『BATTLE KING!!』シリーズ、ドラマ『FAKE MOTION -卓球の王将-』『タクミくんシリーズ －Drama－』など。『BATTLE KING!!』シリーズでは主人公・高坂源二郎を演じた。中京テレビ『トンテキ食ってる場合じゃない!!』で関哲汰とW主演を務める。

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