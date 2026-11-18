







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスは18日、真喜志康永前育成総合コーチが退団することを発表した。真喜志氏については、10月29日に育成総合コーチからの退任が発表されていた。



真喜志氏は沖縄県出身の66歳。沖縄高、東芝を経て、1986年ドラフト3位で近鉄バファローズに入団した。現役時代は内野手としてプレーし、通算370試合に出場。打率.207、14本塁打、53打点を記録し、1994年限りで現役を引退した。



引退後は近鉄で指導者としてのキャリアをスタート。その後はオリックス、日本ハムなどでコーチを歴任し、2016年から楽天のコーチングスタッフに加わった。



2023年には台湾プロ野球の楽天モンキーズで指導に当たり、2024年から楽天に復帰。育成総合コーチとして若手選手らの指導を担当した。今季は三木肇監督の休養に伴う首脳陣の配置変更で、一時的に一軍チーフコーチを務めた。



球団は10月29日に真喜志氏の退任を発表していたが、今回、正式に退団することを明らかにした。長年にわたって複数球団で指導に携わってきたベテランコーチが、楽天を去ることとなった。



















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