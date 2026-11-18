関東海事広報協会 千葉支部は、国立館山海上技術学校にて実際に使用されている船舶操船シミュレータやエンジンキットの体験、ロープワークを通じて、船舶や海上での仕事を身近に感じることができる「国立館山海上技術学校 船舶操船シミュレータ等体験会」を、2026年10月31日に開催した。

国立館山海上技術学校

船舶や海上での仕事を身近に感じる体験会

本体験会は、海事に関する関心を深め、千葉港のさらなる振興と海事産業の発展に寄与することを目的としたもので、小学4年生～中学生までの児童・生徒とその保護者など約40名が参加した。

体験会ではまず国立館山海上技術学校の山田豊校長による学校紹介。国立館山海上技術学校は、学校教育および航海訓練を通じ、船で働くプロを育てる船員教育訓練機関だが、子どもたちが参加していることもあり「魚を取る船ではなく、人や物を運ぶ船を動かすための船員を目指す学校」と優しく解説する。

国立館山海上技術学校の山田豊校長

残念ながら、教員不足によりすでに2028年秋に廃校が決定している同校だが、「船員の仕事を皆さんに知っていただきたという思いから今回の体験会を企画しました」という山田校長。「今日の体験が皆さんの新しい発見や将来の夢につながっていただければ嬉しいです」と締めくくった。

今回の体験会では、参加者は2班に分かれて、船舶操船シミュレータやロープワークなどの航海系と、エンジンキットの組み立てを行う機関系、それぞれの実技を体験。そのほか、船員の仕事についての紹介なども行われた。

今回の体験会に同行したちばポートサンバサダーの斉藤優花さん

エンジンキットの組み立て体験

機関系では、エンジンキットの組み立てをとおして、船を動かすエンジンの仕組みを勉強。実際に授業でも使われる本格的なキットだが、先生やサポートする同校の生徒たちに教わりながら、ひとつひとつの過程をクリアしていく。

一通りの組み立てが終わったあとは、実際のエンジンを始動させてみる体験も

ロープワーク体験

船を停泊させる際などに使用される船員にとっての必須技術であるロープワークを体験。四苦八苦しながらも、様々な種類のロープワークに挑戦し、ちゃんと結べたときは思わず笑顔に。

船舶操船シミュレータ体験

今回の体験会における本番ともいえる船舶操船シミュレータ体験。国立館山海上技術学校にある2台のシミュレータを使い、まずは指導役の生徒が実演する。その様子に目を輝かせる子どもたちも、次々とステアリングを握り、操船体験を行った。

船・船員の基礎知識を紹介

今回の体験会では、実技だけでなく、船、そして船員についての基礎知識も紹介された。特に船員の仕事については、乗船サイクルや勤務形態、給与などもしっかりと紹介された。

関東海事広報協会 千葉支部が体験会を実施したのは今回が初めて。参加者の声や表情に手応えを感じつつ、今後も機会を見て、継続して行っていきたいとの意向を明かした。