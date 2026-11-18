楽天は18日、大江竜聖投手と契約合意したと発表した。
大江は16年ドラフト6位で巨人に入団し、4年目の20年に43試合に登板して防御率3.11の成績を残し巨人のリーグ優勝に貢献。翌21年にも47試合に登板。23年にも32試合に登板したが、25年途中にソフトバンクにトレード移籍。同年16試合に登板して、防御率1.53の成績を残したが、今季は3試合の登板にとどまり、シーズンオフに戦力外通告を受けていた。
楽天は18日、大江竜聖投手と契約合意したと発表した。
大江は16年ドラフト6位で巨人に入団し、4年目の20年に43試合に登板して防御率3.11の成績を残し巨人のリーグ優勝に貢献。翌21年にも47試合に登板。23年にも32試合に登板したが、25年途中にソフトバンクにトレード移籍。同年16試合に登板して、防御率1.53の成績を残したが、今季は3試合の登板にとどまり、シーズンオフに戦力外通告を受けていた。
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