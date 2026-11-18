







読売ジャイアンツ 最新情報



プロ野球選手会主催の「エイブル トライアウト2026～挑め、その先へ～」が17日、バンテリンドームナゴヤで開催された。かつて読売ジャイアンツに所属した保科広一外野手が参加し、4打数3安打と猛アピールした。



保科は第1打席で阿部翔太投手と対戦し、一飛に倒れた。しかし、第2打席では松田啄磨投手から右翼フェンス直撃の三塁打を放つと、第3打席では山田龍聖投手から左翼線への二塁打を記録した。



さらに第4打席では松山真之投手から右前安打を放ち、3打席連続安打。4打数3安打と結果を残し、NPB復帰へ向けて存在感を示した。



保科は遊学館高から創価大を経て、2020年育成ドラフト11位で巨人に入団。187センチの大型外野手として期待されたが、支配下登録を果たせず、2023年オフに戦力外となった。



巨人退団後は社会人クラブチームの「Nbuy」「CLUB REBASE」でプレー。NPB復帰を目指す28歳が、長打2本を含む3安打でアピールに成功した。













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