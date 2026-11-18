現地時間17日、MLB機構は2026年シーズンのシルバースラッガー賞受賞者を発表した。
今季MVPのアルバレスは158試合でア・リーグトップの打率.316、42本塁打、102打点、OPS1.033を記録。本塁打数と打点数もリーグ2位、OPSはMLB全体トップを数字を残し、4年ぶり2度目の受賞を果たした。
リーグ王者のレイズからはジュニオール・カミネロが初受賞。その他には、本塁打・打点の2冠に輝いたピート・アロンソ、新人王のケビン・マゴニグルらが順当に選出された。
受賞者は以下の通り。
＜捕手＞
ディロン・ディングラー（タイガース）
初受賞
＜一塁手＞
ピート・アロンソ（オリオールズ）
2年連続2度目
＜二塁手＞
チェイス・マイドロス（ホワイトソックス）
初受賞
＜三塁手＞
ジュニオール・カミネロ（レイズ）
初受賞
＜遊撃手＞
ボビー・ウィットJr.（ロイヤルズ）
3年連続3度目
＜外野手＞
チェイス・デロウター（ガーディアンズ）
初受賞
ランディ・アロザレーナ（マリナーズ）
初受賞
ライリー・グリーン（タイガース）
2年連続2度目
＜指名打者＞
ヨルダン・アルバレス（アストロズ）
4年ぶり2度目
＜ユーティリティ＞
ケビン・マゴニグル（タイガース）
初受賞
＜チーム＞
ヒューストン・アストロズ
初受賞