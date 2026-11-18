現地時間17日、MLB機構は2026年シーズンのシルバースラッガー賞受賞者を発表した。

今季MVPのアルバレスは158試合でア・リーグトップの打率.316、42本塁打、102打点、OPS1.033を記録。本塁打数と打点数もリーグ2位、OPSはMLB全体トップを数字を残し、4年ぶり2度目の受賞を果たした。

リーグ王者のレイズからはジュニオール・カミネロが初受賞。その他には、本塁打・打点の2冠に輝いたピート・アロンソ、新人王のケビン・マゴニグルらが順当に選出された。

受賞者は以下の通り。

＜捕手＞

ディロン・ディングラー（タイガース）

初受賞

＜一塁手＞

ピート・アロンソ（オリオールズ）

2年連続2度目

＜二塁手＞

チェイス・マイドロス（ホワイトソックス）

初受賞

＜三塁手＞

ジュニオール・カミネロ（レイズ）

初受賞

＜遊撃手＞

ボビー・ウィットJr.（ロイヤルズ）

3年連続3度目

＜外野手＞

チェイス・デロウター（ガーディアンズ）

初受賞



ランディ・アロザレーナ（マリナーズ）

初受賞



ライリー・グリーン（タイガース）

2年連続2度目

＜指名打者＞

ヨルダン・アルバレス（アストロズ）

4年ぶり2度目

＜ユーティリティ＞

ケビン・マゴニグル（タイガース）

初受賞

＜チーム＞

ヒューストン・アストロズ

初受賞