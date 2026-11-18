ポルトガル代表は現地時間17日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA4第6節（最終節）でウェールズ代表を3－2で破った。試合後、MFヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）が、同国メディア『Sport TV』を通して試合を振り返るとともに、準々決勝への意気込みを口にした。

FIFAワールドカップ2026終了後、ジョルジェ・ジェズス監督を迎え入れてリスタートしたポルトガル代表は、9月から10月にかけて開催されたUNL2026ー27のゲームでは4戦全勝を記録したものの、現地時間で今月14日に行われた第5節では、ホームでデンマーク代表に1－4と大敗を喫した。

仕切り直しとなる第6節では、敵地でウェールズ代表と激突。試合は序盤の11分、MFブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）のゴールで先手を取ったものの、連続失点を喫し、一時は逆転を許す。それでも、43分に左サイドからのクロスボールをFWペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）が押し込み、同点に追いついて前半を終えると、後半に入った70分には、FWカルロス・フォルブス（クラブ・ブルッヘ／ベルギー）が、左足で決勝ゴールを叩き込む。試合はこのままタイムアップを迎え、ポルトガル代表がグループA4を首位で通過した。

試合後、ヴィティーニャは「今日最も重要だったのは勝ち点3だった。特に、僕らは前節、大敗を喫したばかりだ。この試合ではリアクションを示さなければならなかったんだ」と主張。結果的に勝ち点「3」を手にしたことを喜びつつも、試合については、冷静に、次のように振り返っている。

「自分たちで困難を招いた部分もあり、多くの課題も露呈した。非常に厳しい試合だった。ただし、試合全体としては、特に攻撃面において良い試合ができたと思う。守備面ではまだ改善すべき点がある。けれども、こうしたリアクションを示せたことが何よりも重要だった」

ポルトガル代表は首位でグループA4を通過し、UNL創設後初となる大会連覇を狙う。今月20日には、準々決勝の組み合わせ抽選会が予定されているが、「相手がどこであれ、万全の準備を整えたい」とヴィティーニャ。「僕らが目指すチームの姿は、どんな相手に対しても動じることなく戦えるチームだ。だからこそ、どんな相手、どんな状況でも、対応できる準備をしておかなければならない」と続け、チームとして、さらに進歩を続けることを誓った。

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