U－21日本代表は17日に行われた国際親善試合でU－21エジプト代表と対戦した。

2028年の開催を控えたリオデジャネイロ・オリンピック出場を目指す世代である大岩剛監督が率いるU－21日本代表は、海外遠征を行なっており、13日にはスペインでU－21スペイン代表と対戦し、0－2で敗れていた。

その後、エジプトの首都カイロへ移動したU－21日本代表はU－21エジプト代表と激突。塩貝健人や大関友翔、横山夢樹らがスタメンに名を連ねた一戦は、最後まで得点を奪うことができずに0－0で90分が終了した。

そのままPK戦に突入すると、GK小林将天が2人連続でセーブする活躍を見せ、最後は5人目のキッカーとなった塩貝が決めて、PK戦を4－2で制して勝利を手にしたが、年内最後の活動となった海外遠征2試合を無得点で終えている。

【スコア】

U－21エジプト代表 0－0（PK戦：2－4） U－21日本代表

【スターティングメンバー】

U－21日本代表（4－3－3）

GK：小林将天

DF：森壮一朗（70分 梅木怜）、岡部タリクカナイ颯斗、市原吏音（46分 岩本悠庵）、佐藤海宏（63分 齋藤俊輔）

MF：永野修都（82分 喜多壱也）、大関友翔（82分 笹修大）、嶋本悠大（70分 佐藤龍之介）

FW：石井久継（46分 石橋瀬凪）、塩貝健人、横山夢樹（63分 小杉啓太）

【動画】U－21日本代表がU－21エジプト代表と対戦/h4>