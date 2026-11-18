ウェールズ代表は現地時間17日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA4第6節（最終節）でポルトガル代表に2－3で敗れた。試合後、MFハリー・ウィルソン（リーズ／イングランド）が、イギリスメディア『BBC』を通して、同試合、そしてグループA4の戦い全体を振り返った。

今大会、1勝4敗と苦しい戦いを強いられたウェールズ代表が、既に準々決勝進出を決めているポルトガル代表をホームに迎えた一戦は、序盤の11分、自陣でボールを奪われると、MFブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド） にミドルシュートを叩き込まれ、1点を追いかける展開を余儀なくされる。それでも、失点直後の13分、ウィルソンの放ったシュートのこぼれ球を回収し、最後はFWデイヴィッド・ブルックス（ボーンマス／イングランド）が同点ゴールを奪うと、40分には自陣での鮮やかなパスワークから、MFソルバ・トーマス（ハル・シティ／イングランド）にも得点が生まれ、逆転に成功する。

しかしながら、逆転弾を奪った直後の43分、FWペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）に同点ゴールを許すと、後半に入った70分には、FWカルロス・フォルブス（クラブ・ブルッヘ／ベルギー）に左足シュートを決められ、試合は2－3でタイムアップ。ウェールズ代表は、第3節のノルウェー代表戦以来となる白星を手にできず、リーグA／Bの昇降格プレーオフに進むこととなった。

結果的には再び黒星となったものの、試合後、ウィルソンは「試合の大部分において、僕らはまた素晴らしいプレーができたと思う」と主張。「もちろん、相手は世界クラスのスター選手を擁する素晴らしいチームだ」とポルトガル代表を称えつつ、次のように言葉を続けており、手応えがなかったわけではないようだ。

「僕らが陣形を保てていた時は、多くの場面で安定感があった。当然、相手は実力のある選手たちが揃っており、失点シーンを振り返ると残念ではある。ただし、繰り返すが、試合の大部分において、僕らは本当に良いプレーができたと実感している」

この結果、ウェールズ代表はグループA4の戦いを1勝5敗の成績で終えることとなった。試合全体を通して圧倒されたゲームは皆無だったものの、結果的には白星の数を増やすことができず、ウィルソンは「組み合わせが決まった段階から、このグループでの戦いは厳しいものになると分かっていた」と語る。ただし、ウェールズ代表として確かな収穫があったは事実。次のように言葉を続けた。

「今日に限らず、多くの試合で、僕らは望むようなパフォーマンスを見せられた。たとえば、ポルトガルとアウェイで対戦した初戦では、このグループにふさわしい実力があることを示すことができた。ホームでのノルウェー戦では勝利を収めたし、直近の数試合も、長い時間、僕らが相手より優位に立つこともあった」

「ただし、結果については非常に残念だ。僕らがあと一歩のところまで来ていることは十分に示せていると思う。しかし、試合の決定的な局面、たとえば攻撃時に仕留め切ること、最終ラインの守備でしっかりと凌ぎ切ることなど、最後の局面が、他のチームと比較して、まだ少し欠けているのだと思う」

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