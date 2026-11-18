『真・侍伝 YAIBA』第2期「かぐや編」の新キャストとして、かぐやのかつての右腕・ゲッコー役を内田雄馬が演じることが発表された。

ゲッコーは、かぐやが千年の眠りについている間に月を乗っ取ろうと反乱を起こし、囚われていた人物。初代龍神に右目を奪われたことを恨み、龍神剣を持つ刃を狙う。ツキカゲの弟でもある。

内田雄馬 コメント

この度、ゲッコーを演じさせていただきました！ 収録現場はそれはもうすごい熱気でして、負けてはならんと気合いを入れて臨みました。 厳しい戦いの中にもユーモアがあったりと、表現の緩急も楽しいYAIBA。 かぐや編もぜひお楽しみください！

オープニング主題歌はCHiCO with HoneyWorksの「CHASE!」

また、オープニング主題歌はCHiCO with HoneyWorksの「CHASE!」に決定。CHiCO with HoneyWorksは、長年愛されてきた青山剛昌作品に関われることへの喜びをコメントしている。

CHiCO with HoneyWorks コメント

この度、オープニングテーマを担当させていただきます、 CHiCO with HoneyWorksです。 長年にわたり愛され続けている青山剛昌先生の作品に関わることができ、大変光栄に思います。 新たな敵・かぐや率いる月の支配者たちに、刃たちがどう立ち向かっていくのか。 さやかと刃の関係性がどのように描かれていくのかも楽しみです！ 仲間との出会いが、自分をさらに強くしてくれる。 仲間のために、そして自分を必要としてくれる人のために。 そんな作品の世界観と想いを重ねながら、力強く歌に乗せました。 この楽曲が、変わりたいと願う人の背中を少しでも押すことができたら嬉しいです。

12月12日上映会を開催

12月12日開催の上映会では、「かぐや編」の幕開けとなる第25話・第26話を最速上映。小清水亜美、内山昂輝、内田雄馬ら出演者に加え、宣伝大使のハライチが司会として登壇する。イベントへの招待キャンペーンも、11月18日から公式SNSで実施。応募方法などの詳細は、公式サイトおよび公式SNSで確認できる。

第2期では、龍神剣を手にした刃が宿敵・鬼丸との決戦に挑むなか、千年の眠りから目覚めた月の支配者・かぐやが地球侵略に動き出す。かぐや、刃、鬼丸による三つどもえの戦いが幕を開ける「かぐや編」は、2027年1月9日17時30分から、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで放送開始（一部地域を除く）。

(c)青山剛昌／小学館／真･侍伝YAIBA製作委員会