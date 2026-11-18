現地時間17日、MLB機構は2026年シーズンのシルバースラッガー賞受賞者を発表。最終候補に入っていたロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（32）、シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手（32）は選出されなかった。
大谷は打者として今季139試合に出場し、打率.275、30本塁打、81打点、11盗塁、OPS.889という成績。3年ぶりの負傷者リスト入りもあって4年ぶりに40本塁打を下回り、OPSはナ・リーグ3位の数字だった。
指名打者部門はナ・リーグ本塁打王のカイル・シュワーバーが大谷との一騎打ちを制し、4年ぶり２度目の受賞。今季の大谷は本塁打王やMVP、ハンク・アーロン賞などの主要タイトルを逃し、2020年以来の表彰無しに終わった。
また、メジャー5年目の鈴木はWBCでの右膝負傷により今季開幕に出遅れたものの、143試合で打率.270、26本塁打、86打点、OPS.841を記録。本塁打数はナ・リーグ外野手の中で4位、OPSは同3位の好成績を残した。
外野手部門では今季MVPのピート・クローアームストロングをはじめ、ジャクソン・チョウリオ、ジェームズ・ウッドがそれぞれ初受賞。イチロー、大谷翔平に続く日本人3人目の快挙はお預けとなった。
受賞者は以下の通り
＜捕手＞
ガブリエル・モレノ（ダイヤモンドバックス）
初受賞
＜一塁手＞
マット・オルソン（ブレーブス）
3年ぶり2度目
＜二塁手＞
ブランドン・ロウ（パイレーツ）
初受賞
＜三塁手＞
アレックス・ブレグマン（カブス）
7年ぶり2度目（ナ・リーグでは初）
＜遊撃手＞
エリー・デラクルーズ（レッズ）
初受賞
＜外野手＞
ピート・クローアームストロング（カブス）
初受賞
ジャクソン・チョウリオ（ブリュワーズ）
初受賞
ジェームズ・ウッド（ナショナルズ）
初受賞
＜指名打者＞
カイル・シュワーバー（フィリーズ）
4年ぶり2度目
＜ユーティリティ＞
ジェイク・バウワーズ（ブリュワーズ）
初受賞
＜チーム＞
シカゴ・カブス
初受賞