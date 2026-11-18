現地時間17日、MLB機構は2026年シーズンのシルバースラッガー賞受賞者を発表。最終候補に入っていたロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（32）、シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手（32）は選出されなかった。

大谷は打者として今季139試合に出場し、打率.275、30本塁打、81打点、11盗塁、OPS.889という成績。3年ぶりの負傷者リスト入りもあって4年ぶりに40本塁打を下回り、OPSはナ・リーグ3位の数字だった。

指名打者部門はナ・リーグ本塁打王のカイル・シュワーバーが大谷との一騎打ちを制し、4年ぶり２度目の受賞。今季の大谷は本塁打王やMVP、ハンク・アーロン賞などの主要タイトルを逃し、2020年以来の表彰無しに終わった。

また、メジャー5年目の鈴木はWBCでの右膝負傷により今季開幕に出遅れたものの、143試合で打率.270、26本塁打、86打点、OPS.841を記録。本塁打数はナ・リーグ外野手の中で4位、OPSは同3位の好成績を残した。

外野手部門では今季MVPのピート・クローアームストロングをはじめ、ジャクソン・チョウリオ、ジェームズ・ウッドがそれぞれ初受賞。イチロー、大谷翔平に続く日本人3人目の快挙はお預けとなった。

受賞者は以下の通り

＜捕手＞

ガブリエル・モレノ（ダイヤモンドバックス）

初受賞

＜一塁手＞

マット・オルソン（ブレーブス）

3年ぶり2度目

＜二塁手＞

ブランドン・ロウ（パイレーツ）

初受賞

＜三塁手＞

アレックス・ブレグマン（カブス）

7年ぶり2度目（ナ・リーグでは初）

＜遊撃手＞

エリー・デラクルーズ（レッズ）

初受賞

＜外野手＞

ピート・クローアームストロング（カブス）

初受賞



ジャクソン・チョウリオ（ブリュワーズ）

初受賞



ジェームズ・ウッド（ナショナルズ）

初受賞

＜指名打者＞

カイル・シュワーバー（フィリーズ）

4年ぶり2度目

＜ユーティリティ＞

ジェイク・バウワーズ（ブリュワーズ）

初受賞

＜チーム＞

シカゴ・カブス

初受賞