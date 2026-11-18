ポルトガル代表FWカルロス・フォルブス（クラブ・ブルッヘ／ベルギー）が、記念すべき代表初ゴールを振り返った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA4第6節（最終節）が17日に行われ、ポルトガル代表はウェールズ代表と対戦。11分にブルーノ・フェルナンデスが先制点を決めると、13分と40分に失点して逆転を許したものの、43分にペドロ・ネトが同点弾を挙げた後、70分には右サイドから切り込んだフォルブスが勝ち越しゴールをマーク。74分にはネトが2枚目のイエローカードで退場となったが、リードを守り切ったポルトガル代表が3－2で勝利を収め、首位で準々決勝に進出した。

先日に代表引退を表明したクリスティアーノ・ロナウドが長年背負った背番号「7」を今月の活動から引き継いだことで注目されたフォルブスは、この試合に59分から途中出場したことで、ポルトガル代表での3試合出場目となったなか、嬉しい代表初ゴールが決勝点となり、勝利に大きく貢献を果たした。

試合後、フォルブスはポルトガルメディア『RTP』で「特別な気分だ。今日のことは一生忘れない。何より重要なのは、チームとして勝利できたことで、その点は本当に嬉しい。試合を落ち着かせるためのゴールが必要だったけど、たまたま僕が決めることができた」と喜びを口にしながら、次のように続けた。

「終盤は苦しい展開になったけど、なんとか乗り切ることができた。最後まで粘り強く戦い抜き、非常に強いメンタリティを示すことができたと思う」

【ハイライト動画】ポルトガル代表の新7番が代表初ゴール