丸亀製麺は11月25日、冬限定商品「焼き鴨ねぎうどん」「牡蠣たまあんかけうどん」「こく旨 牡蠣ぶっかけうどん」を全国の店舗で発売する(一部店舗を除く)。合鴨肉を注文ごとに焼き上げる鴨ねぎうどんや、牡蠣の濃厚な旨みを楽しめるうどんなど、冬の味覚を取り入れた3品を用意する。

焼きたての鴨や濃厚な牡蠣を楽しむ冬限定うどん3品

毎冬人気の「鴨ねぎうどん」が、今年は合鴨肉を注文ごとに店内で焼き上げる「焼き鴨ねぎうどん」に進化。焼き目をつけた合鴨肉は、旨みが凝縮され、噛むほどに鴨の脂の甘みと香ばしさが広がるという。焼いた鴨と白ねぎの旨みを溶け込ませた特製鴨だしは、店内仕立ての白だしに甘めのぶっかけがえしを合わせたもの。打ち立てうどんにだしがよく絡み、仕上げの刻み柚子と三つ葉が爽やかな香りを添える。

「焼き鴨ねぎうどん」(並890円、大1,080円、得1,270円)は、全国のロードサイド店を中心に販売。持ち帰りにも対応し、持ち帰りの場合は並・大サイズのみで、三つ葉は付かない。

焼き鴨ねぎうどん 並890円、大1,080円、得1,270円

「牡蠣たまあんかけうどん」(並890円、大1,080円、得1,270円)は、ぷりっとした食感と濃厚な旨みが特長の牡蠣を5個使用。注文ごとに牡蠣と玉子あんかけ、細切りの白ねぎを一緒に煮立てて仕上げる。牡蠣の旨みが溶け込んだ玉子あんかけは、店内で数時間おきに引く白だしをベースに、玉子を数回に分けて加えてつくる。うどんは、茹で上がった麺を釜から直接すくい上げ、水で締めずに盛り付ける釜抜き麺。ふわふわもちもちとした食感で、玉子あんかけがよく絡む。全国のロードサイド店を中心に販売し、持ち帰りには対応しない。

牡蠣たまあんかけうどん 並890円、大1,080円、得1,270円

「こく旨 牡蠣ぶっかけうどん」(並890円、大1,080円、得1,270円)は、牡蠣に薄く粉をつけ、店内で一つひとつ丁寧に揚げた一杯。外はさくっと、中はぷりっとした食感に仕上げ、噛むほどに牡蠣の濃厚な旨みが広がるという。魚介の旨みが詰まった特製海醤だれと、バター風味のマーガリンを使用したぶっかけだしを合わせ、焼きバラ海苔や黒こしょう、レモンを添えた。レモンを絞ると爽やかな酸味が加わり、味わいの変化も楽しめる。全国のショッピングセンター・テナント店を中心に販売する。持ち帰りには対応しない。

こく旨 牡蠣ぶっかけうどん 並890円、大1,080円、得1,270円

商品概要

冬限定の3商品は、2026年11月25日から2027年1月中旬まで販売予定。店舗によって販売開始・終了時期が異なる場合があり、数量限定の商品はなくなり次第終了となる。

釜抜き麺を楽しむ季節限定うどんも

このほか、釜から直接すくい上げた、ふわふわもちもちの釜抜き麺を楽しめる季節限定商品も用意する。

「玉子あんかけうどん」(並590円、大780円、得970円)は、とろっとした口あたりの玉子あんかけが楽しめる一杯。「明太玉子あんかけうどん」(並690円、大880円、得1,070円)も販売する。

玉子あんかけうどん 並590円、大780円、得970円

明太玉子あんかけうどん 並690円、大880円、得1,070円

定番うどん5品を最大60円値下げ

丸亀製麺では11月25日から、定番うどん5品の価格を改定する。いずれも税込価格で、値下げ幅は50円または60円。

「かけうどん」は50円値下げし、並390円に。「釜玉うどん」は60円値下げして並490円、「明太釜玉うどん」は50円値下げして並590円、「きつねうどん」は50円値下げして並590円となる。また、「焼きたて肉うどん(かけ)」も50円値下げし、並840円で販売する。