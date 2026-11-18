「私自身は終わりですが、日本サッカーの歴史は過去から今、そして未来へとつながっていく中での1試合」。退任する森保一監督がそう位置付けたパラグアイ戦。日本代表デビュー戦を飾った22歳FW福田師王が初ゴールを決め、鮮烈なインパクトを残した。

『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』パラグアイ戦、福田は71分からピッチへ。前半に2点のビハインドを背負った日本代表は、福田と小川航基を2トップに据えた『3-1-4-2』の超攻撃的布陣で反撃を試みた。85分にゴール前でのフリーキックを久保建英が左足で直接狙う。「絶対に決めるか、枠内には入ると思っていました。走ったら来るという思いで信じて走りました」と、GKが弾いたところを福田が頭で押し込み、追撃の一発を決めた。

その後もパラグアイゴールに襲いかかったが、得点を奪うことはできず、森保ジャパン最終戦は1-2で敗れた。福田は「もっと期待に応えられるように、チームに帰ってやっていかないといけないと思いましたし、0-2で入って3-2で勝つ実力をつけたい」と初の代表戦を終えて決意を新たにした。

「兄貴」と慕うボルシアMG時代の先輩・板倉滉の存在もあり、初招集ながらチームに溶け込んでいた。「先輩たちがみんな優しく助けてくれたので『本当にありがとうございます』と伝えたい」と周囲への感謝を口にした福田。チームメイトのサポートもあり、デビュー戦でも緊張はなかった。「点、決められるやんみたいな感じ。呼んでもらえて本当に嬉しかった」と、物怖じしない姿勢を見せた。

ベンチの外から先輩たちの躍動を見守ったブラジル戦、チームとしての結果こそ伴わなかったがゴールを決めたパラグアイ戦。「成長できるなと思いました。これからがワクワクな気分」と充実感と確かな手応えを得た。「まずは自チーム（カールスルーエ）で活躍して、チームを1部に上げる、個人昇格が目標なので、それをやっていきたい」。

次回の代表活動は来年3月、大岩剛監督新体制が発足する。「ワールドカップに出て日本を勝たせることが自分の夢なので、それができるように。1日1日練習して頑張っていけたら」と見据えた福田。森保ジャパンの最後の一戦でデビューを飾り、初ゴールを記録した22歳のストライカーが、大きな一歩を踏み出した。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

【動画】福田師王、森保監督へ捧げるデビュー戦初ゴール！