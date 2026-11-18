日本代表の小川航基（FC町田ゼルビア）が、ラストマッチを迎えた森保一監督への感謝と共に、日本代表への想いを改めて語った。

17日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』でパラグアイ代表と対戦した日本代表。劇的な勝利を収めたブラジル代表戦から中2日という中で、GK鈴木彩艶以外の10名を変更して臨んだ。

2試合続けてベンチスタートとなった小川。ブラジル代表戦では終盤に途中出場した中、この試合は開始早々にコーナーキックから失点。さらに40分にも追加点を奪われる。2点ビハインドの中、小川は61分から途中出場。1トップの位置に入ると、クロスに何度か合わせにいくもゴールを奪えず。不完全燃焼に終わり、試合も1ー2で敗れることとなった。

2019年12月に行われたE-1サッカー選手権で、森保監督に初めて日本代表に招集された小川。ホンコン・チャイナ相手にデビュー戦ハットトリックと強烈なインパクトを残したものの、その後は一向に声がかからず。次に招集を受けたのは2024年3月と、4年3カ月もの期間を経て復帰。その後は定期的に招集を受け、FIFAワールドカップ2026でも3試合に出場した。

森保監督の下で代表キャリアを積んだ小川は、試合後の円陣での出来事に言及。「これからはいちファンとして日本代表を支える、見守るというような言葉はありましたけど、本当に森保さんがやってくれたことっていうのは本当に計り知れないと思うし、とんでもないことをやってやった監督だと本当に思う」と、8年にわたる代表監督を務めた森保監督の偉大さを改めて感じたとしながら、「そういった意味でも最後の今日の試合っていうのは、しっかりと勝利で終わらせたかったなというのもありますし、森保さんが言ったのは、『やっぱり俺がやってやるんだ』っていう気持ちを強くこれからも持ち続けてほしいっていうのをチーム全員に言ってたので、そういった部分を大事に、これからもっと努力し続けたいと思います」と、これからも貪欲さを忘れずに成長したいと語った。

その小川は、A代表だけでなく世代別代表でも森保監督と共に過ごしてきた。その中でも忘れられないことについては、「『常に見てる』っていうのは、森保さんはずっと言ってくれていたし、そう言った言葉があるだけで、どんな時でも、練習試合でもしっかり結果を出していれば、どこでも見てくれているというところは、本当に大きなモチベーションになっていた」と、見てもらえているということが大きかったとコメント。「結果を出し続ければ読んでくれたので、そう言ったところは本当に選手ファーストで、努力だったり頑張りを本当に一番近くで見てくれている監督なのかなと思います」と、長い付き合いの中で、しっかりと見てくれていることを実感させてくれた監督だったと振り返った。

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