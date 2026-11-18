日本代表の伊東純也（ゲンク）が、共に歩んできた森保一監督への想いを語った。

17日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』でパラグアイ代表と対戦した日本代表。劇的な勝利を収めたブラジル代表戦から中2日という中で、GK鈴木彩艶以外の10名を変更して臨んだ。

この試合はベンチスタートとなった伊東。試合は立ち上がり早々にコーナーキックから失点すると、40分にも再びコーナーキックから失点。2点ビハインドで迎える後半スタートから伊東は左サイドで出場した。

これまでは右サイドでのプレーが主となっていた伊東だが、この2試合では左サイドでプレーすることに。2試合とも途中出場となった中、ビハインドの状況でも左サイドを活性化。多くのチャンスメイクに加え、鋭いプレスバックなど守備でも持ち味を見せていた。

試合は1ー2で敗戦。森保監督のラストマッチで勝利を収められなかったことについては「森保さんの最後というところでは勝って終わりたかったです。本当に勝ちたかった」と悔しさを滲ませた。

2017年に日本代表デビューを果たした伊東だが、本格的に招集を受けたのは森保監督になってから。「立ち上げのところから呼んでもらって、ずっと呼んでもらったので感謝したいですし、信頼して使ってもらってたので、そのおかげで成長できたなっていう部分もあります」と、自身がステップアップをしていく上でも、重要な8年間だったと振り返った。

伊東は森保ジャパンでは76試合で16得点を記録し、最多出場数を記録。ゴールやアシストでチームを支えたが、「1試合1試合本当に必死にやってきただけなんですけど、監督にも仲間にも恵まれましたし、アシストはやっぱりどんなにいいボール上げても決めてもらわなきゃつかないので。その仲間があってこそだと思います」と、数字を残せたことも、共に戦ってきたチームメイトのおかげだと感謝の言葉を口にした。

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