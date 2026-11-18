日本代表が17日、シンガポールで行われている『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』でパラグアイ代表と対戦。ボランチとして先発出場したMF佐野航大が試合を振り返り、自身の課題と目指すべき将来像を口にした。

日本代表は立ち上がりにCKから先制を許すと、その後は引いて強固なブロックを敷く南米の雄に苦戦。前半終盤にも同じくCKからゴールを奪われ、試合終盤に1点を返したものの、1－2で敗れる結果となった。試合後、佐野は「もっと相手の嫌なことをしないといけなかった。一辺倒にならずに」と、単調になってしまった攻撃面を反省。「デュエルで勝っただけじゃなく、そこから前につけるプレーをもっと増やせれば、また違った武器ができる」と語り、攻守の切り替えにおける質向上を今後の課題に挙げた。

その佐野が理想とするのが、攻守両面において決定的な仕事ができる選手だ。「守備もできて点も取れるっていうのはいいボランチだと思っている。そういう選手になっていきたい」と、目指す選手像を明確に言語化。そのためには「チームに帰って試合数をしっかりこなして、どんどん成長していかないといけない」と語り、所属するPSVでのさらなる活躍を誓った。

「成長にフォーカスするっていうのは自分のモットー」と話す佐野。激しい定位置争いが続く日本代表において、生き残るための条件を深く理解している。「結果っていうのは常に求められる世界だし、国を代表するっていうのはそういうこと」。今回の活動で見えた課題を所属クラブへと持ち帰り、新たな“武器”を磨き上げることで、日本代表での確固たる地位を築き上げていく構えだ。

【動画】佐野航大がネガトラから一気にゴール前で決定機！