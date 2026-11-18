日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長が『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』パラグアイ代表戦後に取材に応じ、退任する森保一監督に労いの言葉を送った。宮本会長は「本当にこれだけ長くやってもらった監督は初めてですし、自分が会長になってから負ける試合もほとんど見なかった。今日に関しては、勝ちたい気持ちがちょっと先行しすぎたという感じはしました」とコメントした。

2018年から指揮を執る森保監督は、2022年、2026年とFIFAワールドカップ後に二度続投。2027年1月に予定されていたAFCアジアカップ2027で“有終の美”を飾るという青写真を描いていたが、サウジアラビアをめぐる情勢悪化などの影響で、大会は約1年延期となった。宮本会長は「アジアカップまでというところで、そこでタイトルをという思いで準備はしていました。ただ、不可抗力なものもあるので……。最後までタイトルを争うチームが見たかった」と心残りをにじませた。またAFCアジアカップの延期に伴い、12月30日に予定していたキリンチャレンジカップ2026も中止が決定。「やはりクラブから選手が来てくれるわけですし、クラブの判断も出てくる。そういった難しさももちろんありました」と明かした。

来年3月からは大岩剛監督の新体制が発足。大岩監督はロス五輪を目指す現U-21日本代表の指揮官も兼任する。AFCアジアカップ2027は2027年12月23日から2028年1月21日まで、ロス五輪出場をかけた日本開催のAFC U-23アジアカップ2028は2028年1月4日から24日まで開催される予定で、現時点でのAFCの発表では両大会の日程が重複している。宮本会長は「（AFC U-23アジアカップ2028）どこに入ってくるのかでいろいろ変わってくると思います。今は違う日程で開催時期を考えているという段階です」と説明。「基本はかぶらないようになると思います」と明言した。

【動画】福田師王、森保監督へ捧げるデビュー戦初ゴール！