“森保ジャパン”最後の一戦となった『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』パラグアイ代表戦は、1-2で敗れた。61分からピッチに立った田中碧は「悔しいですし、申し訳ない」と敗戦を悔やんだ。

田中は2019年12月に行われたEAFF E-1サッカー選手権でA代表デビュー。2021年からは日本代表に定着し、今では中盤に欠かせない存在となった。アジア最終予選で窮地に陥りかけていた2021年10月のオーストラリア代表戦では、先発抜擢でチームを救う代表初ゴールを記録。FIFAワールドカップカタール2022のスペイン代表戦では、“三笘の1ミリ”から生まれた逆転ゴールを決めるなど、森保ジャパンの歴史に名を刻んできた。東京五輪世代でもある田中は、森保一監督のラストマッチを終え、約2分半にわたって指揮官への思いを語った。

「7年間やらせてもらって、結果という面で言えば、オリンピックもそうですし、ワールドカップも期待に応えられたかというと、そうではありませんでした。自分自身がもっと世界的に見てもいい選手になれば、森保さんの選択肢も大いに広がったと思いますし、結果も出せたと思います。そこは一人の選手として悔しいですし、申し訳ないなと思います。ただ、自分が代表に入る前から日本代表を見てきて、今こうして振り返ったときに、森保さんが就任してから日本サッカーがどれだけ成長したか。個人的には過小評価されていると思います。自分たちが世界一という目標を掲げ、それを成し遂げることはできませんでしたが、親善試合かもしれませんけど、強豪国に勝つことができたのは大きな進歩です。もちろん、それがワールドカップではないと言われればそれまでですけど、実際にスペインやドイツにも勝っています。ブラジルには勝てませんでしたが、親善試合でも簡単に勝てる相手ではありません」

「この8年間で森保さんが作り上げてきたチームや、日本人が日本代表でやるべきプレー、その礎を築いたのは間違いなく森保さんです。本当に日本サッカー全体を将来的な視点で考えてくれていたと思います。もちろん、任期中の8年間でワールドカップ優勝を目指すということもそうですし、10年後なのか、20年後なのか、あるいは次の大会なのかは分かりませんが、そのときに世界一になるための8年間だったのではないかと、将来振り返ったときに思うのではないかと思います。僕ら選手よりもメディアの皆さんや、外から見ている方々の方が、より分かることかもしれません。新たな基準、そして新たなゴールをこの8年間で作り上げてくれたという意味では、森保さんの器の大きさを感じます。選手一人ひとりに対してだけでなく、日本サッカー全体、日本代表やJリーグも含めて、自分たちがどこを目指すのかを示してくれました。そこには感謝したいですし、これからは自分たちがそれに応えていかなければいけないと思います」

「僕自身も、これからの日本サッカーに対する自覚が芽生えてきています。それは僕だけではなく、いろいろな選手が感じていることだと思います。これから10年、20年後に日本がワールドカップで優勝するために、一人ひとりができることをやれればいいなと思いますし、それが森保さんへの最大の恩返しになると思います」

「本当に心の底から世界一を取りたいと思わせてくれた監督です。次の大会なのか、10年後なのか、20年後なのかは分かりませんが、日本が世界一になることを本当に実現したいと思わせてくれました。選手自身にそう思わせてくれる監督は、過去にも、これからもいないと思います」

森保監督への感謝を重ねた田中は「今いる日本代表の選手たちのことだけでなく、日本代表、日本サッカーの将来を考え、一つひとつ積み上げてきてくれたと思います。そこには本当に最大限の感謝をしたいですし、自分たちもそれに応えていきたいと思います」と、今後の日本サッカーを担う選手としての決意も口をした。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

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