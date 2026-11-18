日本代表MF堂安律（フランクフルト/ドイツ）が、森保ジャパンでのラストマッチを振り返った。

『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』が現地時間17日に行われ、日本代表はパラグアイ代表と対戦した。

2018年9月に発足した“森保ジャパン”のラストマッチとなったこの試合。直近のブラジル代表戦から先発10人を入れ替えて臨んだ日本は試合開始早々の2分、前半終盤の40分にいずれもセットプレーから連続失点。

2点ビハインドで試合を折り返すと、後半もなかなか攻め切れない状況が続いたなか、85分にはボックス手前左で得たFKの場面でキッカーの久保の左隅を捉えたシュートをGKがはじいたこぼれに詰めた福田師王の代表デビュー戦ゴールによって1点差に詰め寄ったが、1－2のスコアで敗戦。森保一監督体制での通算113試合目は悔しい敗戦に終わった。

今回の代表戦2試合でもキャプテンを託された堂安は後半から途中出場。恩師のラストマッチで有終の美を飾るべく攻守に奮闘を見せたが、最終的にチームは敗戦。試合終了直後のピッチでは誰よりも悔しさを露わにしていた。

同試合後のミックスゾーンで森保ジャパンでのラストマッチを終えた率直な思いを問われた堂安は「まずはサッカー選手として勝てなかったことへの悔しさがまず第一にあったなと」と切り出した。

さらに、特別な一戦で勝てなかった後悔を滲ませつつも、大岩剛新監督の下での新たな日本代表の戦いに向けて気持ちを切り替えている。

「森保さんの最後の試合ということで、そこの悔しさや悲しさがありますけど、これもまたサッカーの一つと、サッカービジネスの中での別れというのは当たり前にあることなので、受け入れなくちゃいけないことですし、日本サッカーがまた次のステップへ行くための決断をJFAがしたと。そういういい決断をしたと僕は期待したいですし、さらに新年以降、また新しい日本代表に向けてやっていきたいなと思います」

ここ最近では代表チームでリーダーの一人を担っていたこともあり、「特殊な関係になって、パパのように見守ってくれている温かさはあった」と語るなど森保監督がチーム、代表選手に求めるものをより深く理解してきた28歳MF。

その指揮官の下で積み上げてきたいい部分は、大岩ジャパンへも継承していきたいところだ。

堂安自身も「監督はこの8年間を通じて言っていることはいろいろ変わっていきましたけど、ただベースの部分は変わっていなかった。凡事徹底しながらギラギラ感を失わず、日本のためにプレーするということが常に言い続けてきたことですし、そういうベーシックなところは選手たちにかなり根強く残っていると思うので、そういうところは忘れず、また大岩さんの下でやっていけたらなと思います」と語り、ここから世代交代も予期される中で自身を中心にその教えを伝えていく考えだ。

【ハイライト動画】森保ジャパンのラストマッチ！