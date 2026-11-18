日本代表が17日、シンガポールで行われている『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』でパラグアイ代表と対戦。キャプテンとして先発メンバーに名を連ねたDF板倉滉が、ゴールを決めた福田師王への思いと、この試合が最終戦となった森保一監督への感謝を語った。

森保体制下でのラストマッチを白星という形で終えたい日本だったが、試合開始直後にCKから失点を喫すると、前半の終盤にもCKから失点。試合後、板倉は「こういうセットプレーからの失点っていうところは、これだけゲームを難しくするっていうところを、改めてみんなが分かったゲームだったかなと思います」と述べ、今後に向けた教訓とすべき試合になったとの見解を示した。

一方、代表デビュー戦で途中出場から得点を挙げた福田については「日本が勢いづいて、もう1点という風にしてくれた」と称賛。さらに、「試合出れてない時期の向き合い方とか、日本代表に対しての思いとかもすごい分かってたので、ああいう選手がこういう舞台で点取れるんだなというところで、改めていい刺激になりました」と続け、ボルシアMG時代に苦楽を共にした後輩の活躍を喜んだ。

また、試合後に抱擁を交わした森保監督と交わした言葉について問われると、「『ありがとうございました』というところですけど、本当に最後、勝って終わりたかったなと」と率直な胸中を吐露。指揮官からは「勝たせられなくてごめん」と声をかけられたというが、キャプテンとしてピッチに立った板倉は「今日はやっぱり選手たちがやらないといけなかった。勝って送り出さないといけなかったというのはあるので、そこに対しては非常に残念な気持ちです」と語り、白星で花道を飾れなかった悔しさを滲ませた。

【動画】途中出場の福田師王がデビュー戦で初得点！