日本代表史上最長となる8年以上の指揮を執った森保一監督の下で、最も多くのゴールを記録した南野拓実（モナコ）が、改めて日本代表について語った。

17日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』でパラグアイ代表と対戦した日本代表。劇的な勝利を収めたブラジル代表戦から中2日という中で、GK鈴木彩艶以外の10名を変更して臨んだ。

試合は開始早々にコーナーキックからフアン・カセレスに決められて失点すると、40分には再びコーナーキックからグスタボ・ゴメスに決められて2点のビハインドとなる。日本はハーフタイムに3選手を入れ替えるなど、後半は最終的にフィールドプレーヤー全員を交代。福田師王もデビューを果たすと、85分にその福田がゴール。その後も攻め立てたが、1点が遠く1ー2でラストマッチは黒星に終わった。

今回のシンガポール遠征で大ケガから復帰した南野。奇しくも今回の活動が森保監督にとっての最後の活動となった中、南野は2試合ともプレー。得点こそなかったが、元気な姿を見せることとなった。

日本代表デビューは2015年と早かった南野だが、2試合の出場を最後に遠ざかることに。およそ3年ぶりに招集したのが森保監督であり、そこからの8年間ではチームの中心として活躍。73試合で26得点を記録した。

南野は「僕にとっては、A代表っていうのがイコール森保ジャパンで。ここまでずっと一緒にやらせてもらって、本当に悔しい思いも、最高の試合の勝利も共に分かち合ってきた監督で。特別な思いのある素晴らしい監督でした」と、森保監督への思いを口に。苦しい時期もありながらも、共に歩んだ8年間へ感謝の気持ちを示した。

森保監督と共に歩んだ期間で、若手と思われていた南野は31歳となった。ケガで北中米ワールドカップの出場を逃した悔しさもある中で、来年3月からは大岩剛監督の下で新たな日本代表がスタートを切る。南野は「次の代表でも選ばれるかどうか別として、目指すべき場所だと思いますし、僕自身もまだヨーロッパのトップレベルで復帰したばっかりなんで、もう一度やれるんだっていうところをまずはチームに帰って証明しないといけないと思ってる」と、日本代表として今後もプレーすることへの意欲を示すことに。森保監督とは成し遂げられなかった最高の景色を見るため、今後の南野のパフォーマンスにも注目が集まる。

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