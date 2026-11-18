日本代表MF坂元達裕（コヴェントリー/イングランド）が、パラグアイ代表戦を振り返った。

『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』が現地時間17日に行われ、日本代表はパラグアイ代表と対戦した。

2018年9月に発足した“森保ジャパン”のラストマッチとなったこの試合。直近のブラジル代表戦から先発10人を入れ替えて臨んだ日本は試合開始早々の2分、前半終盤の40分にいずれもセットプレーから連続失点。

2点ビハインドで試合を折り返すと、後半もなかなか攻め切れない状況が続いたなか、85分にはボックス手前左で得たFKの場面でキッカーの久保の左隅を捉えたシュートをGKがはじいたこぼれに詰めた福田師王の代表デビュー戦ゴールによって1点差に詰め寄ったが、1－2のスコアで敗戦。森保一監督体制での通算113試合目は悔しい敗戦に終わった。

前節のブラジル代表戦では約5年半ぶりの代表でのプレーとなった中、ワールドカップで敗れた強豪相手に値千金となるA代表初ゴールを決めた坂元。その活躍もあって、このパラグアイ戦では右ウイングで先発出場。ただ、慣れないメンバー構成の中で割り切って構えた相手の堅守に対して、攻撃面で持ち味を発揮する場面は少なく、前半のみの出場となった。

試合後のミックスゾーンで取材対応した坂元は「パラグアイも引いて守ってきたなかで、中の枚数が圧倒的に相手の方が多く、あそこで1枚打開しないと相手のブロックは崩せなかったので、それをやらなきゃいけなかったと思うんですけど、それができなかったので苦しんだなという感じです」と攻撃面での反省を語った。

森保体制で最後の代表活動で5年ぶりの代表復帰を果たした30歳MF。代表常連と言われる他の選手とは少し異なる立ち位置で今回のシンガポール遠征にかかわったなかで感じたのは、多くの選手たちの指揮官に対する信頼・リスペクトだったという。

「やっぱり一緒に遠征してる中で、森保さんへの全員の信頼というか、ここまで培ってきたものの大きさというのをすごく感じますし、全員が森保さんをリスペクトしているのを感じるので、だからこそ最後は勝って終わりたかったなという思いはありますけど、それは悔しいですね」

また、個人としてはブラジル相手の劇的なゴール、消化不良に終わったパラグアイ戦の悔しさと短い期間に多くの経験を得た。

それを踏まえた上で、3月から正式にスタートする大岩剛新監督の下での新たなチャレンジに向けては、まず所属クラブでしっかりと結果を残し、新指揮官のアンテナに引っかかるようなアピールを意識する。

「最初の方（初選出時）は僕も若かったので、チャレンジャーという気持ちが大きかったですけど、今年は自分が結果を残そう、自分がチームを引っ張ろうという思いが強くなっています。ただ、今日の試合はそれができなかったので悔しいです」

「（今回の代表活動では）いいこともあり、悪いこともありという中だったので、もちろん反省するべきところはしなきゃいけないと思います。僕もベテランなので、自チームに戻って、圧倒的な数字だったり、結果を残さないと戻ってこられないと思うので、そこはまたしっかりと気を引き締め直してやっていきたいと思います」

【ハイライト動画】森保ジャパンのラストマッチ！