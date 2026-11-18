森保一監督が日本代表の指揮官として最後の会見に臨み、報道陣や日本サッカー界へのメッセージを残した。

『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』日本代表はパラグアイ代表に1－2で敗れ、森保監督のラストマッチを勝利で飾ることはできなかった。試合後はいつも通り、メディアからの質問に真摯に答え続けた。最後に日本のメディアに向けて「自分の中に持っている言葉の一つが『万物育成』です。育成というとおこがましいかもしれないですけど、自分自身も含めてみんなで成長していくということを考えています。メディアの皆さんもチームとともに一緒に成長していただけたのかなと思っています」とコメントした。

最後に「◯◯ジャパンではなく、日本代表はずっとみんなの日本代表。日本の誇りである日本代表で続いていくと思います。何度も言っていますが、日本人は目標を定めたらそこにたどり着けると思っています。必ず世界一にたどり着く日が来ると思いますので、ぜひ皆さんにも一緒に戦っていただきながら、日本サッカーの成長に優しく、厳しく、これからも一緒に併走していただければと思います。本当にこれまで本当にありがとうございました。 これからも日本代表、日本のサッカーよろしくお願いいたします」と最後のメッセージを残した。

最後に報道陣から花束と記念品が贈られ、会場は拍手に包まれながら会見場を後にした。

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