元フランス代表FWウィサム・ベン・イェデルが、リーグ3（フランス3部リーグ）のパリ13アトレティコへ加入した。17日、パリ13アトレティコは元フランス代表FWと今季終了までの契約を締結したと発表した。

ベン・イェデルは1990年8月12日生まれの現在36歳。2010年10月にトゥールーズでトップチームデビューを飾ると、2012－13シーズンからは4年連続で公式戦15ゴール以上を記録し、2016年夏にセビージャへ渡った。セビージャでも加入初年度から最前線の主力として活躍を続け、“ラストイヤー”となった2018－19シーズンには公式戦54試合のピッチに立って30ゴールを記録。在籍した3年間で公式戦通算138試合出場70ゴールの数字を叩き出した。

2019年夏にはモナコへ完全移籍加入。即座に主力としての立ち位置を確立し、2019－20シーズンにはリーグ・アンの得点王にも輝いた。2年目からはキャプテンも務め、2022年夏に加わった日本代表FW南野拓実とも共闘。在籍5シーズンで公式戦通算201試合出場118ゴールを記録しており、元アルゼンチン代表FWデリオ・オニス氏（223ゴール）に次ぐクラブ歴代2位の得点数をマークした。

ただ、2024年夏をもってモナコとの契約が満了を迎えると、以降はイランのセパハン。トルコ2部のサカリヤスポル、直近はモロッコのウィダード・カサブランカにいずれも短期間プレー。

昨季限りでモロッコの名門を離れた後はフリーの状況が続いていたが、パリの13番街を本拠地とするフランス3部クラブへの加入が決定した。

なお、ベン・イェデルに関しては複数の法的問題の渦中にあり、フランス国内クラブへの加入は物議を醸している。とりわけ、同選手はすでに控訴しているものの、2024年11月に言い渡された、飲酒状態で性的暴行に及んだことに対する懲役2年（執行猶予付き）の判決が注目されている。