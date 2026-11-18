日本代表の森保一監督が、自身の日本代表監督としてのラストマッチとなったパラグアイ代表戦を振り返った。

17日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』でパラグアイ代表と対戦した日本代表。劇的な勝利を収めたブラジル代表戦から中2日という中で、GK鈴木彩艶以外の10名を変更して臨んだ。

試合は開始早々にコーナーキックからフアン・カセレスに決められて失点すると、40分には再びコーナーキックからグスタボ・ゴメスに決められて2点のビハインドとなる。日本はハーフタイムに3選手を入れ替えるなど、後半は最終的にフィールドプレーヤー全員を交代。福田師王もデビューを果たすと、85分にその福田がゴール。その後も攻め立てたが、1点が遠く1ー2でラストマッチは黒星に終わった。

日本代表を指揮して113試合目となった森保監督。試合後のフラッシュインタビューでは「ほぼシュートを打たれてなかったりする中で、やはり試合の入り方とかセットプレー2発で今回やられているので、そういった意味では、もっと我々が賢くゲームを進めなければいけなかったかなと思います」と、反省を口に。「ビハインドを負っても、選手たちがまず1点ずつ返すということと、勝利を諦めずに最後まで攻める姿勢で頑張ってくれて、また次に繋がるかなと思います」と、後半の巻き返しについては一定の評価を下した。

自身にとっては8年間指揮してきた日本代表を離れる森保監督。ラストマッチとなった一戦について「選手たちには本当に幸せな思いをさせていただいて、いい選手とスタッフに恵まれて、こうやって幸せな時間を過ごせたので、みんなに感謝したいなと思います」と、森保監督らしい感謝のメッセージ。「今日もスタジアムにたくさんの日本人の方々、日本代表のサポーターが来てくれましたし、テレビの前でもたくさん、これまでも応援していただいて、本当に今日勝てなくて残念ですけど、選手たちは未来を見せてくれたと思いますし、これまでの支援、応援に感謝申し上げたいと思います。皆さん、ありがとうございました」と、これまで支えてくれた人々への感謝を忘れることはなかった。

森保監督の日本代表はここで終了。3月からは大岩剛監督が率いる新たな日本代表がスタートする。今後の日本代表については「日本が世界一になるために、今の力をどんどんつけていくということだと思いますので、選手たちが常に成長することを願っていますし、日本代表が世界一になるステップアップを、いちサポーターとして見守っていきたいなと思います」とコメント。しっかりと外から支え、見守っていくとした。

森保監督は113試合を指揮し77翔17分19敗。ワールドカップでは、日本史上初となる2大会連続指揮を執り、2022年はベスト16、2026年はベスト32の成績を残した。また、ドイツ代表やスペイン代表、イングランド代表など、ワールドカップ優勝国にも勝利したほか、ブラジル代表には2度勝利するなど強豪国との戦いでも強さを発揮。世界からも警戒されるチームへと進化させ、チームを去ることとなった。

【動画】福田師王、森保監督へ捧げるデビュー戦初ゴール！